レゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて、「レゴ(R) ニンジャゴー」の世界観を満喫できる「ニンジャ・ユナイト トレーニング・アカデミー2025」を開催。

「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド」エリアのアトラクションや、レゴ(R) ブロックを使ったビルド体験など、楽しいイベントが用意されています☆

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「ニンジャ・ユナイト トレーニング・アカデミー2025」

開催期間:2025年1月25日(土)〜5月11日(日)

開催時間:平日10:00〜17:00/土・日・祝10:00〜18:00

会場:レゴランド(R) ・ジャパン「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド 」ほか

料金:無料/パーク入場料金は別途

日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて「ニンジャ・ユナイト トレーニング・アカデミー2025」を開催。

「ニンジャ」をテーマにした人気シリーズ「レゴ(R) ニンジャゴー」の世界観を体験でき、パーク全体で楽しめるイベントが、期間限定で実施されます☆

「レゴ(R) ニンジャゴー」は、2011年より展開する“エレメントパワー”という、特別な力を持った個性豊かなニンジャたちが活躍するシリーズ。

2019年7月にレゴランド(R) ・ジャパンに誕生した「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド」エリアでは、その世界観を体験できます。

「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド」エリアには、2025年も体験型ミュージアム「レゴ(R) ニンジャゴー ミュージアム」が期間限定でオープン。

イラストやアニメのあらすじなどを通して「レゴ(R) ニンジャゴー」の歴史を楽しめる内容で、「レゴ(R) ニンジャゴー」を知らなくても家族全員で魅力に触れられます!

大人気のビルド体験(ワークショップ)やスペシャルミニフィギュアトレードでは、1月25日から2月14日と2月15日から3月13日の各期間、異なる「レゴ(R) ニンジャゴー」グッズとの交換が可能。

さらに「レゴ(R) ・ニンジャゴー・ワールド」エリアでは、ニンジャになるためのトレーニングラリーを開催されます。

アトラクションやアクティビティを楽しみながら、エリア内のいたるところに隠された「エレメントパワー」を集めると、この時期にしか貰えないキャラクターステッカーをプレゼント。

2025年3月14日からは「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド」のキャラクターたちがイベントエリア特設ステージに登場し、子どもたちとの特別な時間を演出します☆

エリアのアトラクションをはじめ、ビルド体験やキャラクターたちが登場するステージなど、パーク全体で「レゴ(R) ニンジャゴー」の世界を満喫できるイベントです!

レゴ(R) ニンジャゴー ミュージアム

2024年開催時

スペシャルミニフィギュアトレード(先着順):

2025年1月25日(土)〜2月14日(金) 2025年2月15日(土)〜3月13日(木)

※それぞれ異なるアイテムと交換

280平方メートルを誇るワークショップ施設「リビルド‧ザ‧ワールド‧センター」が、「レゴ(R) ニンジャゴー ミュージアム」として期間限定でオープン。

「レゴ(R) ニンジャゴー誕生の瞬間」から「キャラクターの成り立ち」など、これまでの歴史をイラストやアニメの収録台本が展示されます。

2024年開催時

展示内容を通して「レゴ(R) ニンジャゴー」の世界観を、楽しみながら知ることができる空間です。

また、モザイクアート製作やワークショップ体験など、たくさんのレゴ(R) ブロックに触れて楽しめる体験コーナーも充実。

スペシャルミニフィギュアトレードは、2025年1月25日〜2月14日と2025年2月15日〜3月13日の各期間、先着順で異なる「レゴ(R) ニンジャゴー」のグッズと交換できます。

家族全員で「レゴ(R) ニンジャゴー」の魅力にふれることができる、体験型ミュージアムです☆

レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド トレーニングラリー

2025年も「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド」エリアでは、ニンジャのスキルを身につけられるトレーニングラリーを開催。

回転しながら空を飛び回る「フライング・ニンジャゴー(R)」や、ボタンを押すだけで360度の回転を満喫できる「ロイド・スピン術・スピナー」など、スリリングなアトラクションが充実しています。

ニンジャになりきって大人も楽しめるアトラクション揃いです!

トレーニングラリーのニンジャ修行は、パーク入場時に参加用紙を手にした時からスタート。

難易度は自由に選択でき、エリア内で難易度ごとのエレメントパワーを見つけ出すと、チャレンジをクリアできます。

クリアした人には「レゴ(R) ニンジャゴー」のキャラクターステッカーが貰え、親子で楽しめるトレーニングラリーです☆

イベントエリアではレゴ(R) ニンジャゴー キャラククターに会える

開催期間:2025年3月14日(金)〜5月11日(日)※期間限定開催

※予告なくショーの内容が変更される場合があります

2025年3月14日(金)からは、イベントエリアの特設ステージに「レゴ(R) ニンジャゴー」のメインキャラクターが集合。

「レゴ(R) ニンジャゴー」ならではのミニショーと、キャラクターグリーティングが開催されます!

対象商品の購入でロイドの限定ファクトリーブロックプレゼント

対象期間:2024年1月25日(土)〜5月11日(日)

店舗:ロスト・ブーティ・トレーディング・ポスト、ビッグ・ショップ

対象商品:

コールのエレメントパワー・メカスーツ 2,980円(税込)

ソラのエレメントパワー・メカスーツ 2,980円(税込)

ロイドのグリーンドラゴン 2,980円(税込)

レゴ(R)ニンジャゴーぬいぐるみ4種 4,800円(税込)

※ファクトリーブロックはなくなり次第、プレゼント終了

対象商品購入で「レゴ(R)ニンジャゴー」に登場する「ロイド」の、限定ファクトリーブロックが貰えます☆

対象商品は「コールのエレメントパワー・メカスーツ」

「ソラのエレメントパワー・メカスーツ」

「ロイドのグリーンドラゴン」

「レゴ(R)ニンジャゴーぬいぐるみ4種」

また、限定ファクトリーブロックプレゼントの対象商品以外にも「レゴ(R) ニンジャゴー」の世界観が楽しめるグッズが続々登場します!

ニンジャゴー フード

パワーアップ塩焼きそば エビマヨ

対象期間:2025年1月25日(土)〜5月11日(日)

店舗:ニンジャ・キッチン

内容:ニンジャ・キッチンで1会計2,000円以上の購入で限定ファクトリーブロック1個プレゼント

※ファクトリーブロックはなくなり次第終了

フード:

・パワーアップ塩焼きそば エビマヨ 単品 950円(税込)、ソフトドリンクセット 1,250円(税込)、ビールセット 1,550円(税込)

・パワーアップチャーハン BBQビーフ 単品 950円(税込)、ソフトドリンクセット 1,250円(税込)、ビールセット 1,550円(税込)

・ニンジャカステラ 5個 500円(税込)、10個 950円(税込)

ドリンク:コカ・コーラ、ファンタメロン、ファンタグレープ、爽健美茶、オレンジ、フルーツミックス、コーヒー ホット/アイス、ココア ホット/アイス、いちごオレ ホット/アイス 各350円(税込)

アルコール/ノンアルコール:ビール 650円(税込)、ノンアルコールビール 500円(税込)

「ニンジャ・キッチン」には、レゴランド(R) ・ジャパンおなじみのパワーアップフードがラインナップ。

パワーアップチャーハン BBQビーフ

「レゴ(R) ニンジャゴー」のフードパッケージに入った焼きそばやチャーハン、「レゴ(R) ニンジャゴー型のカステラなど、世界観満載のフードがたっぷりです。

ニンジャカステラ 5個

また、2,000円以上の購入で、限定ファクトリーブロックが1個もらえます!

「テーマパークに泊まるような体験」ができるキッズホテル「レゴランド(R) ・ジャパン・ホテル」

パークの目の前にあるレゴランド(R) ・ジャパン・ホテルは、レゴ(R) ブロックの世界感を満喫できる、唯一無二のキッズホテル。

タイプ別客室には、人気の「レゴ(R) ニンジャゴー」をはじめとした、全部で5つのタイプを用意しています☆

すべての客室にお子さま用の2段ベッドや専用テレビ、お宝が隠されたトレジャーボックス、レゴ(R) ブロックなどで自由に遊べる「子ども部屋」を完備。

館内には室内型水遊び施設の「ウォーター・プレイ・エリア(水深60cm)」や、レストラン併設の「キッズ・プレイ・エリア」などがある、「テーマパークに泊まるような体験」ができる施設です!

「レゴ(R) ニンジャゴー」の世界観を満喫できるアトラクションやキャラクターたちのショー、グリーティングイベントなどを開催。

レゴランド(R)・ジャパン・リゾートの「ニンジャ・ユナイト トレーニング・アカデミー2025」は、2025年1月25日から5月11日まで開催です!

※写真はすべてイメージのため、商品の仕様・内容が変更される可能性があります

