【UTme!×モンスターハンター:環境生物のスタンプ】1月10日 追加

ユニクロは1月10日、オリジナルデザインのアイテムを作ることができる「UTme!」において、「モンスターハンター」の環境生物のスタンプを追加した。

現在「UTme!」は、カプコンのハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」シリーズとのコラボレーションを実施中。歴代モンスターや20周年ロゴなどのスタンプを使ったオリジナルデザインのTシャツやパーカーを作成できるが、今回ゲーム内に登場する“環境生物”のスタンプが追加された。

追加されたのは「モンスターハンター:ワールド」や「モンスターハンターワールド:アイスボーン」に登場するモギーやシビレガスガエル、フワフワクイナといった環境生物のスタンプ。これらのスタンプを使って自分だけのTシャツやパーカー、トートバッグを作ることができる。

