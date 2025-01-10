カリーが西地区ガード部門の2位へ浮上／NBAオールスター2025 ファン投票途中経過第2弾

1月10日（現地時間9日、日付は以下同）。NBAは、2月17日にゴールデンステイト・ウォリアーズのホームアリーナ、チェイス・センターで開催される「NBAオールスターゲーム2025」のファン投票途中経過第2弾を発表した。

前週に続いてウェスタン・カンファレンスではデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチがトップ、イースタン・カンファレンスではミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボがリーグ最多の得票数を獲得。その一方、ウェストのガード部門では前週3位だったステフィン・カリー（ウォリアーズ）が2位へ浮上している。

ファン投票は1月21日午後1時59分までで、途中経過第3弾が17日に公開され、24日にオールスターゲームのスターター、31日にリザーブ枠の選手たちが発表予定。

両カンファレンスのスターターに入る5選手は、ファン（投票の50パーセント）、現役のNBA選手（25パーセント）、バスケットボールメディア（25パーセント）の投票で決定。リザーブの7選手はNBAのヘッドコーチ（HC）たちの投票によって選ばれる。

10日に発表された「NBAオールスターゲーム2025」のファン投票途中経過第2弾で、各カンファレンスのフロントコート部門、ガード部門でトップ10入りした選手たちとその得票数は下記のとおり。



※以降チーム名は略称、カッコ内の順位は前週のもの



Giannis Antetokounmpo and Nikola Jokić continue to lead their respective conferences in the second fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.

Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. Players and a media panel account for 25% each.

Next fan update:… pic.twitter.com/oQvm99AmE5

- NBA Communications (@NBAPR) January 9, 2025

◆■NBAオールスター2025 ファン投票途中経過第2弾 各部門のトップ10選手

＜ウェスタン・カンファレンス＞



・フロントコート部門



１位.ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ）：227万7723票（1位）



２位.ケビン・デュラント（サンズ）：198万3680票（2位）



３位.レブロン・ジェームズ（レイカーズ）：198万1529票（3位）



４位.ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）：163万948票（5位）



５位.アンソニー・デイビス（レイカーズ）：152万8262票（4位）



６位.アルペレン・シェングン（ロケッツ）：55万6515票（6位）



７位.ジェイレン・ウィリアムズ（サンダー）：32万8329票（7位）



８位.アンドリュー・ウィギンズ（ウォリアーズ）：30万7738票（8位）



９位.ドマンタス・サボニス（キングス）：25万715票（9位）



10位.ジャレン・ジャクソンJr.（グリズリーズ）：18万5459票（10位）

・ガード部門



１位.シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）：181万1050票（1位）



２位.ステフィン・カリー（ウォリアーズ）：136万9365票（3位）



３位.ルカ・ドンチッチ（マーベリックス）：134万4205票（2位）



４位.カイリー・アービング（マーベリックス）：79万7965票（4位）



５位.アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）：65万7245票（5位）



６位.ジェームズ・ハーデン（クリッパーズ）：45万3898票（6位）



７位.ジャ・モラント（グリズリーズ）：32万9823票（7位）



８位.ディアロン・フォックス（キングス）：24万2807票（8位）



９位.デビン・ブッカー（サンズ）：18万8803票（9位）



10位.ノーマン・パウエル（クリッパーズ）：17万8540票（10位）

フロントコート部門で順位を上げたウェンバンヤマ[写真]=Getty Images

＜イースタン・カンファレンス＞



・フロントコート部門



１位.ヤニス・アデトクンボ（バックス）：272万1339票（1位）



２位.ジェイソン・テイタム（セルティックス）：222万4086票（2位）



３位.カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）：187万2228票（3位）



４位.パオロ・バンケロ（マジック）：78万8502票（4位）



５位.ジェイレン・ブラウン（セルティックス）：72万3231票（5位）



６位.ジミー・バトラー（ヒート）：37万5432票（6位）



７位.フランツ・ワグナー（マジック）：34万7434票（7位）



８位.エバン・モーブリー（キャバリアーズ）：29万4256票（10位）



９位.ジョエル・エンビード（シクサーズ）：28万6057票（8位）



10位.ポール・ジョージ（シクサーズ）：24万512票（9位）

・ガード部門



１位.ラメロ・ボール（ホーネッツ）：149万227票（1位）



２位.ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）：118万1310票（2位）



３位.デイミアン・リラード（バックス）：101万9739票（3位）



４位.ジェイレン・ブランソン（ニックス）：93万4860票（4位）



５位.トレイ・ヤング（ホークス）：54万3839票（5位）



６位.タイリース・マクシー（シクサーズ）：46万143票（7位）



７位.ケイド・カニングハム（ピストンズ）：40万1978票（6位）



８位.ジョーダン・プール（ウィザーズ）：26万825票（8位）



９位.ダリアス・ガーランド（キャバリアーズ）：23万8358票（トップ10圏外）



10位.タイラー・ヒーロー（ヒート）：22万3479票（9位）

モーブリーが前週の10位から8位へ上昇[写真]=Getty Images

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