SUPER EIGHT丸山隆平『TVガイドPERSON』表紙に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「(舞台への)向き合い方が、より色濃い方向に変わった」(SUPER EIGHT丸山隆平)

SUPER EIGHTの丸山隆平が、『TVガイドPERSON』vol.149(1月10日発売)の表紙を飾っている。

2月20日より東京・新橋演舞場を皮切りに、愛知・御園座、京都・南座の3ヵ所で上演される時代劇『浪人街』で主演を務める丸山隆平。ロングインタビューでは、「ねじ曲がった諦めを感じる」と語る、自身が演じる浪人・荒牧源内の印象や、浪人たちの生きざまについて思うこと、さらには自身が浪人たちのように“フリーランス”の立場だったら…といった、作品にちなんだ質問に答えた他、本作の見どころや意気込みを語っている。

また、「会場全体の雰囲気からもいいものを届けられているという感触はハッキリあります」と胸を張る、現在開催中のSUPER EIGHTのドームツアーについてや、「向き合い方が、より色濃い方向に変わった」と明かす舞台への思いなど、たっぷりとコメント。世界的写真家レスリー・キーによるスペシャルグラビアも必見だ。

書籍情報

2025.01.10 ON SALE

『TVガイドPERSON vol.149』

※一部発売日が異なる地域あり

※電子版も1月中旬以降順次配信開始。

※電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なり、掲載されていないページ、記事、写真あり。

リリース情報

2024.12.01 ON SALE

SUPER EIGHT

DIGITAL SINGLE「LIFE GOES ON」

『TVガイドPERSON』公式X(旧Twitter)

https://x.com/TVguidePERSON

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://www.infinity-r.jp/