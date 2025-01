タリーズコーヒーと小田急電鉄がコラボレーションした「小田急電鉄限定テディ(EXEα)」が、数量限定で登場。

小田急電鉄の乗務員に扮した「タリーズテディ」が、小田急電鉄沿線のタリーズコーヒー15店舗にて販売されます☆

タリーズコーヒー「小田急電鉄限定テディ(EXEα)」

販売期間:2025年1月15日(水)〜なくなり次第販売終了

価格:3,100円(税込)

販売店舗:新宿第一生命ビルディング店、新宿コクーンタワー店、小田急マルシェ新百合ヶ丘店、経堂コルティ店、小田急マルシェ町田店、本厚木ミロードイースト店、ららぽーと海老名店、with U 小田急百貨店町田店、bono相模大野店、町田モディ店、小田原トザンイースト店、湘南藤沢オーパ店、トレアージュ白旗店、御殿場プレミアム・アウトレットイースト店、&TEA御殿場プレミアム・アウトレットヒルサイド店

「タリーズテディ」「ベアフル」「バウフィ」「ミャラウィ」たちは、タリーズがオリジナルグッズとしてマスコットを展開するキャラクター。

中でも「タリーズテディ」は、さまざまな企業とのコラボレーションを展開し、愛され続けている存在です!

コラボ第4弾として、小田急電鉄の乗務員に扮した「タリーズテディ」が登場します。

モカブラウンカラーの「小田急電鉄限定テディ(EXEα)」は、小田急電鉄の乗務員が着用するグレーの制帽をかぶった姿。

ムーンライトシルバーとディープグレイメタリックのボディカラーが特徴の「特急ロマンスカー・EXEα(エクセアルファ)(30000形)」の刺繍が足裏に施されています☆

首元には小田急電鉄のロゴが入ったリボン、背中にはタリーズのロゴつきタグがあしらい、コラボレーションならではの特別感を演出。

手足は動かせるようになっているので、座らせたり手をあげたりと、好みのポーズで飾れます。

おみやげや贈り物として購入するのはもちろん、特急ロマンスカーで過ごす優雅な時間(とき)のお供にもおすすめしたい、チャーミングな限定テディベアです!

