既報通り、Googleは6日(現地時間)、同社が展開する「Pixel」ブランドのうちの4G対応スマートフォン(スマホ)「Pixel 4a」について一部製品でバッテリー性能に問題があることが判明したと案内しています。同社では対象製品を含めたすべてのPixel 4aに対して2025年1月8日(水)よりソフトウェア更新を順次提供するとしていましたが、実際に同日より配信が開始されています。

更新はスマホ本体のみで無線LAN(Wi-Fi)および携帯電話ネットワークを用いたネットワーク経由(OTA)による方法が用意されているほか、ファクトリーイメージなども公開されており、更新後のビルド番号は全製品で共通して「TQ3A.230805.001.S2」で、OSバージョンは「Android 13」となっています。またPixel 4aを販売していたソフトバンクからもお知らせが掲載されており、ソフトバンクでは更新内容が「動作安定性の向上」および「セキュリティの向上」としています。なお、Googleによれば、このソフトウェア更新によってバッテリー性能に問題がある対象製品において緩和措置として使用可能なバッテリー容量を減少させて充電性能を管理するようになっているとのことです。一方、対象製品ではないPixel 4aの場合にはこれまで通りに使えるとしており、対象製品かどうかは https://support.google.com/pixelphone/workflow/15642495 にて製品製造番号(IMEI)を入力することで確認できます。また対象製品だった場合にはアメリカやカナダ、イギリス、ドイツ、シンガポール、インドといった対象国・地域ではバッテリー(電池パック)の交換を無料で行うことが可能なほか、すでに利用していないなどでバッテリー交換が必要ない場合には50ドル(または現地通貨相当額)のキャッシュバックや公式Webショップ「Google Store」で別のPixelスマホを購入する際に適用される100ドル(または現地通貨相当額)の割引コードの付与を選ぶことも可能です。Pixel 4aはGoogleが展開するPixelブランドにおいて廉価スマホとなる“a”シリーズの第2弾で、前年10月に発売されたフラッグシップモデル「Pixel 4」シリーズとほぼ同等のカメラ機能を搭載しつつ、チップセット(SoC)などの性能を落として価格を抑えた小型なミッドハイレンジスマホとして人気となっていました。また日本向け製品はおサイフケータイ(FeliCa)に対応しています。主な仕様は約5.81インチFHD+(1080×2340ドット)有機ELやSnapdragon 730G、6GB内蔵メモリー(RAM)、128GB内蔵ストレージ、3140mAhバッテリー、急速充電「USB PD 2.0」(最大18W)、USB Type-C端子(USB 3.1)、3.5mmイヤホンマイク端子、nanoSIMカード(4FF)スロット、eSIM、ステレオスピーカー、マイク×2、指紋センサーなど。カメラは背面に像面位相差オートフォーカス(PDAF)や光学手ブレ補正(OIS)に対応した約1220万画素デュアルピクセルCMOS(1画素1.4μm)/広角レンズ(F1.7、画角77°)のシングルリアカメラを搭載し、デュアル露出補正機能付きHDR+やポートレートモード、トップショット、超解像ズーム、天体写真の撮影が可能な夜景モードなどに対応。フロントカメラは約800万画素CMOS(1画素1.12μm)/広角レンズ(F2.0、画角84°)。サイズは約144×69.4×8.2mm、質量は約143g、本体カラーはJust Blackの1色のみで、外装はポリカーボネート製のユニボディーで背面はマットな質感となっているとのこと。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。・Google、新スタンダードスマホ「Pixel 4a」を発表!日本ではおサイフケータイに対応し、8月20日発売、8月14日予約開始。価格は4万2900円 - S-MAX・ソフトバンク、SoftBank向けGoogleスマホ「Pixel 4a」を発表!8月20日発売、8月14日予約開始。価格は本体代4万9680円の実質2万4840円から - S-MAX・Googleの新スマホ「Pixel 4a」がauの相互接続性試験(IOT)完了製品に追加!楽天モバイルは現時点で動きなし - S-MAX・Googleの新スマホ「Pixel 4a」をファーストインプレッション!外観や同梱品、基本機能、ベンチマークなどを紹介【レビュー】 - S-MAX・Googleの新スマホ「Pixel 4a」で楽天モバイルの正式プラン「Rakuten UN-LIMIT」を使ってみた!通話・SMS・データ通信ともOK【レポート】 - S-MAX・人気のスタンダードスマホ「Google Pixel 4a」と「Apple iPhone SE(第2世代)」を試して比べてみた!良いライバルになりそう【レポート】 - S-MAX

記事執筆:memn0ck

