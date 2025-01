Xlabsは1月7日(現地時間)、「Gayfemboy: A Botnet Deliver Through a Four-Faith Industrial Router 0-day Exploit.」において、ボットネット「Mirai」の亜種「Gayfemboy」が複数のルータを侵害して分散型サービス拒否攻撃(DDoS: Distributed Denial of Service attack)に悪用したと報じた。研究者の調査によると、Gayfemboyは最近の活動において、Four-Faith製産業用ルータ、Neterbit製ルータ、Vimar製スマートホームデバイスを侵害し、ボットネットに組み込んだという。Gayfemboy: A Botnet Deliver Through a Four-Faith Industrial Router 0-day Exploit.