様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、ディズニー映画『アラジン』の劇中でもお馴染みの「魔法のじゅうたん」の柄がモチーフになった、ピアスとリングが登場!

繊細な透かし模様が軽やかで上品な印象のジュエリーです。

ケイウノ ディズニー「Magic Carpet」ジュエリー

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している、ディズニー映画『アラジン』に登場する「魔法のじゅうたん」の柄がモチーフになった、ピアスとリング。

物語の名脇役を、遊び心いっぱいに表現したジュエリーです☆

Magic Carpet『アラジン』魔法のじゅうたん/ピアス

価格:34,100円(税込)

素材:K14イエローゴールド

モチーフ寸法:タテ約12.4mm ヨコ約9.25mm 厚み約2.2mm(ポスト含まない)

ポスト:直径約0.75mm 長さ約10mm キャッチつき

ディズニー映画『アラジン』に登場する「魔法のじゅうたん」の柄をモチーフにしたピアス。

美しく繊細な透かし模様はさりげなくも上品な印象で、顔周りをぐっと華やかにしてくれます!

そして、イエローゴールドがどこかエキゾチックな雰囲気なのも素敵。

“勇気を出して飛び乗れば、きっと素晴らしい世界が待っている。”

ディズニープリンセス「ジャスミン」にもなりきれる、オシャレなジュエリーです。

Magic Carpet『アラジン』魔法のじゅうたん/リング

価格:58,300円(税込)

素材:K14イエローゴールド

幅(正面):約6.6mm〜

幅(手のひら側):約2.7mm

厚み(正面):約1.6mm〜

厚み(手のひら側):約1.4mm

ディズニー映画『アラジン』に登場する「魔法のじゅうたん」の柄をモチーフにしたリング。

繊細な透かし模様が軽やかで上品な仕上がりに☆

また、約6mmと太めのリング幅ながらもボリューミーになりすぎることなく、合わせるファッションを選ばないのが魅力的です。

華やかな存在感のあるリングで、コーディネートの主役として重宝しそう◎

ピアスとリング、シリーズで組み合わせればエキゾチックなムードをより楽しめます。

「ケイウノ」から発売中の、ディズニー映画『アラジン』に登場する「魔法のじゅうたん」の柄がモチーフになったジュエリーの紹介でした☆

