565名にアマゾンギフトを総額200万円分還！モバステ「ユーザー向けの総額500万円還元キャンペーン」

スマホ買取専門店「モバステ」は、2025年1月15日〜1月31日の期間、ユーザー向けの総額500万円還元キャンペーンを実施します。

■スマホ買取専門店「モバステ」とは?

モバステは、スマホ買取に特化した専門店です。

2024年に新規に3店舗出店し現在全国で9店舗展開しています。

2025年も新たに出店予定を計画しています。

モバステはすべて自社運営でiPhoneやスマホの買取を行っています。

■総額500万円還元キャンペーンとは?

モバステは2024年スマホ買取業界において大躍進を遂げました。

その原動力となったユーザーに向けて感謝の気持ちを込め、2大還元キャンペーンを実施します。

(1) 既存ユーザーへの還元キャンペーン

2024年10月〜12月にモバステで買取されたユーザーのみを対象としたキャンペーンです。

期間内に買取いただいたユーザーの中から抽選で565名様にアマゾンギフトを総額200万円分還元します。

モバステは10月〜12月に事前告知を行わず、1月に当キャンペーンを発表。

期間内に買取を行った既存ユーザーからは「ありがたいキャンペーン」との声が上がっています。

モバステは既存ユーザーに対して重きを置いていることを、珍しい形の当キャンペーンを通じて伝えています。

(2) 10台に1枚当たる増額クーポンキャンペーン

期間内に買取を行ったユーザー全員に対してくじ引きを実施。

10分の1の確率で増額クーポンを配布するキャンペーンです。

クーポンは2025年2月からの利用が可能で、モバステの再利用を促すキャンペーンとなっています。

