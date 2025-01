LEGOが公式Instagramにおいてゲームボーイとのコラボを発表しました。Nintendo’s next Lego console will be a Game Boy - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/9/24339971/nintendo-game-boy-lego-release-date-october-20252020年に任天堂とLEGOはパートナーシップを締結しており、海外版ファミリーコンピュータをレゴで再現した「LEGO Nintendo Entertainment System」や、マリオがレゴになった「レゴマリオ」で遊べる「レゴスーパーマリオ」などが登場しています。

マリオをレゴブロック上で動かして遊ぶ「レゴスーパーマリオ」を実際に遊んでみた - GIGAZINE2025年1月9日、LEGOは公式Instagramに「Build the classic Nintendo system in LEGO form.(クラシックな任天堂のシステムをLEGOで組み立てよう)」の文字とともにゲームボーイがLEGOに登場することを伺わせる動画を投稿しました。AボタンとBボタンのように見える丸い部品。十字キーを思わせる部品にはLEGOのマークが印字されています。「2025年10月に登場予定」とのみ書かれており、登場時期以外の情報は伏せられています。今後さらなる発表があるものと予想されます。