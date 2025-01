ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年1月10日より全国のゲームセンターなどに順次展開される「NHKいないいないばあっ! ワンワンのLLぬいぐるみ ぷくっとVer.」を紹介します!

セガプライズセガプライズ「NHKいないいないばあっ! ワンワンのLLぬいぐるみ ぷくっとVer.」

投入時期:2025年1月10日より順次

サイズ:全長約23×12×35cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

NHK Eテレで放送されている、人気の幼児向けテレビ番組『いないいないばあっ!』

セガのプライズとして、ぷくっとした表情が愛らしい「ワンワン」のぬいぐるみが2025年1月10日より順次展開されます。

お座りしながら両手をお口に添えるポーズもポイントです。

35センチの大きなサイズなので、抱き心地も抜群。

一緒に過ごす時間が楽しくなりそうなプライズです☆

ぷくっとした表情がかわいい「ワンワン」の大きなぬいぐるみ。

2025年1月10日より全国のゲームセンターなどに順次投入される「NHKいないいないばあっ! ワンワンのLLぬいぐるみ ぷくっとVer.」グッズの紹介でした☆

