【アサシン クリード シャドウズ 発売延期】1月10日 発表

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Win/Mac)用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」の発売を3月20日に延期した。

本作は「アサシン クリード」シリーズ最新作にして、安土桃山時代の日本を舞台にしたオープンワールドアクションアドベンチャーゲーム。

発売延期に関して、「プレーヤーからのフィードバックを受けて、ゲームプレイの品質向上と没入体験を提供するため」とコメントしている。

