オープンソースブラウザ開発プロジェクトのChromiumを進めるGoogleと、オープンソースエコシステムの支援を行う非営利団体のLinux Foundationが、Chromiumベースブラウザの開発基金である「Supporters of Chromium-Based Browsers」を立ち上げたことを発表しました。Chromium Blog: Announcing Supporters of Chromium-based Browsers

https://blog.chromium.org/2025/01/announcing-supporters-of-chromium-based.htmlLinux Foundation Announces the Launch of Supporters of Chromium-Based Browsershttps://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-announces-the-launch-of-supporters-of-chromium-based-browsersChromiumはフリーでオープンソースのウェブブラウザを開発するプロジェクトで、2008年からGoogle主導で進められています。Chromiumベースで開発されるウェブブラウザにはGoogle Chromeのほか、Microsoft Edge、Operaなどが存在します。記事作成時点でのChromiumへの貢献度を示したグラフが以下。Google(橙)は10万件以上のコミットを行い、全体の94%を占める貢献を行っているとのこと。Googleは「私たちはオープンソースプロジェクトの共有インフラに多額の投資を続けています。プロジェクトを稼働させ続けるため、何千ものサーバーで何百万ものテストを絶えず実行し、毎日何百ものバグに対応し、重要なバグを確実に修正し、プロジェクト全体を保守可能な状態に保つためにコードの健全性に継続的に投資しています。これらの作業は年間数億ドル(数百億円)規模の投資に相当します」と述べています。Chromiumプロジェクト自体はこれまでのガバナンス慣行に従いますが、Supporters of Chromium-Based BrowsersはLinux Foundationによって管理され、透明性と包括性、コミュニティ主導の開発が優先されるとのこと。また、開発を指導し、より広範なChromiumコミュニティのニーズを満たすようにするために、技術諮問委員会(TAC)が結成されます。Linux Foundationのエグゼクティブディレクターであるジム・ゼムリン氏は「Supporters of Chromium-Based Browsersを立ち上げたことで、オープンソースコミュニティの強化に向けて新たな一歩を踏み出しました。このプロジェクトはChromiumエコシステムに含まれるプロジェクトのオープン開発に必要な資金と開発サポートを提供します」と述べています。Supporters of Chromium-Based BrowsersにはGoogleに加えて、MetaやMicrosoft、Operaが初期メンバーとして参加しています。MicrosoftのEdge担当バイスプレジデントであるメーガン・ペレス氏は「Microsoftは、Chromiumエコシステム内の協調を促進するSupporters of Chromium-Based Browsersに参加できることを嬉しく思います。こ構想は、有意義かつ積極的な貢献、共同開発への参加、およびウェブを利用するすべての人にとって最良の結果を達成するためのコミュニティとのパートナーシップを通じて、ウェブプラットフォームに対する当社のコミットメントと一致しています」とコメントしました。GoogleのChrome部門バイスプレジデントであるパリサ・タブリス氏は「Linux Foundationの素晴らしいサポートにより、Supporters of Chromium-Based BrowsersはChromiumエコシステムの継続的な開発と革新において、業界のけん引者、学界、開発者、およびより広範なオープンソースコミュニティをサポートする持続可能なプラットフォームを作成する重要な機会であると考えています」と述べました。