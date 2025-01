BTS J-HOPE、ワールドツアー開催決定！日本単独ツアーがついに実現

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■J-HOPEワールドツアー日本公演は、さいたまスーパーアリーナ&京セラドーム大阪で開催!

BTSのメンバー、J-HOPEのワールドツアーが、2025年2月28日にソウルでの公演を皮切りに、アメリカ、日本、フィリピン、シンガポール、インドネシア、タイ、マカオ、台湾を巡ることが決定した。

チケット販売スケジュールなどの詳細は、後日改めて発表される。

今回のツアータイトルは「ステージ上のJ-HOPE」という意味で、その中には彼と観客の希望、願い、夢などがステージを通じて様々な形で表現されるという想いも込められている。

J-HOPEは、2022年7月15日にリリースした初のソロアルバム『Jack In The Box』と2024年3月29日にリリースしたスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』のいずれもオリコン週間デジタルアルバムランキング1位を記録するなど、ソロアーティストとしても大きな成功を収めている。

また、2022年には、アメリカの大規模音楽フェスティバル『ロラパルーザ』でメインステージのヘッドライナーとして出演し、圧巻のパフォーマンスで観客を魅了した。

そして今回、J-HOPEにとって初となる日本での単独ツアーがついに実現。2022年11月30日に大阪・京セラドーム大阪で行われた『2022 MAMA AWARDS』以来、約2年半ぶりの来日となる。

今回の公演では、ソロアーティストとしての彼が、さいたまスーパーアリーナと京セラドーム大阪を熱狂の渦に巻き込む特別なステージを届ける。

ツアー情報

『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』日本公演

04/19(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

04/20(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

05/31(土) 大阪・京セラドーム大阪

06/01(日) 大阪・京セラドーム大阪

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/index.php

http://www.universal-music.co.jp/bts/