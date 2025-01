ËÜ³ÊÇÉ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¤òÂçºå¡¦ËÜÄ®¤Ç¡ª ¥¢¥µ¥É¡¼¥ë¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤ë²ôÆù¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤­¤ë

関西スペイン料理界を牽引する一軒で、迫力×繊細さを味わう。

〈今夜の自腹飯〉

予算内でおいしいものが食べたい!

食材の高騰などで、外食の価格は年々あがっている。一人30,000円以上の寿司やフレンチもどんどん増えているが、毎月行くのは厳しい。デートや仲間の集まりで「おいしいものを食べたいとき」に使える、ハイコスパなお店とは?

教えてくれる人

門上 武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

現地の味をブラッシュアップ

大阪メトロ本町駅から徒歩5分ほど。イタリア直輸入の外壁用タイルに黒い鉄の門と素敵なステンドグラスの扉が目印のバスク料理店がある。“家に招待した雰囲気”をコンセプトにしたという木の温もり溢れる店内は、欅の一枚板のカウンターがメインで、奥にはテーブル席も。なんといっても目をひくのは、アンティークのレンガを用いたオリジナルの石窯だ。この石窯はアルゼンチンスタイルの焼き台で、シェフがアルゼンチンに3年修行した時に得た技術も活かしたオリジナルのアサドールである。2016年の開店以来、関西のスペイン料理界を牽引し続ける。

落ち着いたビジネス街の中にある

おすすめは8席あるカウンター席

シェフは奈良県出身の山本嘉嗣さん。アルゼンチンで3年、スペイン・バスク「アラメダ」で3年経験を積み、大阪のバスク料理店で5年シェフを務めた人物だ。「バスクで学んできた料理をブラッシュアップさせています。最近では料理イベントでのフェアのために、自分ならではの料理がより増えてきていますね」

シェフの山本嘉嗣さん

門上さん

オーナーシェフの山本さんを、以前シェフを務めていた「エチョラ」時代から知っており、独立された際にすぐに出かけました。薪の炉の威力に感動しました。

料理はコース1本。繊細な前菜から、豪快なメインの薪炭焼きまで、すべてを山本さんが一人で取り仕切る。アサドールの前でよどみなく動くシェフの姿を見ながら料理の仕上がりを待つひとときも、この店の魅力なのだ。

山本さんの動きを見たり、話したりするのもごちそう

門上さん

迫力あるスペイン料理と、繊細な料理の双方を味わえます。

おすすめの料理はこちら!

今回、料理はすべてコース(16,500円)から紹介する。

必ず味わいたい、前菜のフォアグラのボンボンショコラ。「アラメダ」のスペシャリテを再構築。甘口ワインに漬けこんだフォアグラを、生クリームや砂糖を加えて炊きあげた。チョコレートでコーティングし、塩をトッピング。

フォアグラのボンボンショコラ。フォアグラの風味が巧みに引き出されている、まさに大人な、冷たいアイス“ピノ”

門上さん

フォアグラとショコラ、異なる甘みとコクのハーモニーが素敵。

カボチャのクリームはバスク地方の伝統的な料理。カボチャ、ニンジン、ジャガイモ、ポロネギを煮込んだクリームに、豚の血と米を使ったブルゴス風モルシージャをトッピング。モルシージャ(豚の血入りブラッドソーセージ)はカットしたのち、卵液にくぐらせて香ばしく揚げ焼きしている。リンゴのコンポートやバスク唐辛子のピクルスをトッピングしてアクセントに。

カボチャのクリーム。バスクではおなじみの野菜クリームをブラッシュアップ。モルシージャのコク、リンゴの甘み、唐辛子の辛みが、絶妙のバランスでカボチャのクリームと絡み合う

門上さん

カボチャの甘みと豚の血の味わいが見事にマッチしています。

いよいよ、メインの肉の登場! 取材時は1.2圓離螢屮蹇璽垢40分かけて、山本さんに焼いていただいた。

鹿児島県産交雑種、1.2圓離螢屮蹇璽

薪と炭をうまく組み合わせ、熱源として使用。仕上げにはブドウの枝を加え、フルーティーな香りを加味していく。

食欲をそそる、豪快に塊肉が焼けていくさま

ときには木製のふいごを使って、温度をコントロール

牛肉の薪焼き。リブキャップ、リブフィンガーなど4つの部位を味わえる。より肉の香りを楽しめるように、ソースはなく、塩のみでいただく。表面のクリスピーさ、内面のジューシーさ、豊かな肉の香りがたまらない

門上さん

塊で焼く牛肉のうまさを体感できます。まずは塩だけでがっつり食べるのがおすすめ。

こちらも必食のバスクチーズケーキ。「ミルキーさや塩味のバランスがポイント。表面を焼くなどして、飽きさせない味わいに仕上げています」(山本さん)

バスクチーズケーキ。頬張ると口の中でとろけ、表面の苦みや、生地のミルキーさが広がっていく。もう一口、もう一口!となるおいしさ

門上さん

口中でのほどけ具合が見事です。

バスク料理をフォーカスさせたい

関西を代表するスペイン料理店のトップランナーとして、日本のみならず、海外でも積極的に活動し続ける山本さん。「アジアに需要があると感じているので、プロデュース的に携わっていくのも面白いかもしれません」と話す。「何よりバスク料理、スペイン料理がもっとフォーカスされるように、これからも変わらず尽力していきたいですね」。 また今後については「オープンして以来、さまざまなお客様のつながりを感じ、勉強させていただくことも多かったです。10年目を迎えるにあたって、これまで完全にひとりで調理していましたが、これからはチームを作ろうと考えていますよ」とも。山本さんの更なる進化にも目が離せない。

店名は、山本さんが暮らした街のお祭りの名前から。山本さんが外国人で初めてその祭りに参加したという

門上さん

山本さんがスペイン料理を愛しているという実直さが素晴らしいです!

<店舗情報>◆アラルデ住所 : 大阪府大阪市西区阿波座1-14-4 サインカンパニービル 1FTEL : 06-6616-9825

※価格は税込。

撮影:東谷幸一

取材・文:木佐貫久代

