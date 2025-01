銀座コージーコーナーで販売されている、お花形のマドレーヌとミッキーアイコン柄クッキーをアソートした「<ディズニー>ハピネスバッグ(9個入)」が新パッケージで登場!

プチギフトにおすすめなディズニーデザインの焼菓子アソートが、春らしい花畑柄にリニューアルされます☆

銀座コージーコーナー「<ディズニー>ハピネスバッグ(9個入)」

価格:702円(税込)

販売期間:2025年1月10日(金)〜5月下旬頃

内容:フルーリマドレーヌ(バター)3個、フルーリマドレーヌ(ショコラ)2個、クッキー2種 各2個

銀座コージーコーナーにて販売されている、気軽に贈れて喜ばれる、人気の焼菓子ギフト「<ディズニー>ハピネスバッグ(9個入)」のパッケージデザインがリニューアル。

パステルカラーのお花に囲まれて楽しそうに遊んでいる「ミッキー&フレンズ」がデザインされています。

見ているだけでウキウキ、誰かに贈りたくなるキュートなデザインです。

アソートの焼菓子は、お花の形に焼き上げた、しっとり食感のバター・ショコラ味のマドレーヌに、サクサク食感のミッキーアイコン柄クッキー2種。

どちらも便利な個包装タイプで、フィルムにはミッキーとミニーアイコン柄がプリントされています。

ごあいさつやちょっとしたお礼、コミュニケーションの一つとして、気持ち伝わる焼き菓子アソート。

2025年1月10日よりリニューアル販売される、銀座コージーコーナー「<ディズニー>ハピネスバッグ(9個入)」の紹介でした☆

