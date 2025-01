東京オートサロン2025に出展

トヨタ・ガズー・レーシング(以下、TGR)は2025年1月10日〜12日の3日間、幕張メッセ(千葉市)で開催される東京オートサロン2025に出展。

【画像】TGRが東京オートサロン2025に出展、その内容を写真で 全12枚

TGRとマスタ―ドライバーのモリゾウこと会長の豊田の原点となる「ニュルブルクリンクでのクルマづくり」をメインテーマとし、車両やパーツなどを展示すると発表した。



GRヤリス M コンセプト

なお、今回はダイハツ工業株式会社とともに出展場所を北ホールへ移動。さらに、これまでトヨタ車体株式会社より出展していた、ランクルのカスタムの楽しさを提案する「ランクルBASE」をTGRブース内に構え、トヨタグループ一丸となって東京オートサロン2025を盛り上げていくという。

会期中にはドライバー、エンジニアなどによるトークショーや、デモランを行う予定で、トークショー、デモラン、出展車両などの詳細は特設サイトから確認可能だ。

1. GRヤリス(ニュル24h参戦車両)

2025年より、ニュルブルクリンク耐久シリーズ 以下、NLSおよびスーパー耐久シリーズ 以下、S耐に、TGRとROOKIE Racing 以下、RR) が一体となった「トヨタ・ガズー・ルーキー・レーシング(以下、TGRR) 」として参戦する。

ニュルブルクリンク24時間耐久レースには、東京オートサロン2024にて世界初公開した、新開発8速ATの「GR-DAT」を搭載した進化型GRヤリスを用いて、6年ぶりに参戦。



GRヤリス(ニュル24h参戦車両)

2024年は、モリゾウやプロドライバーなど、多くのドライバーが、ニュルブルクリンクを含めた国内外の様々な道でGRヤリスの走行テストを行い、参戦準備を進めてきたこともあり、モリゾウとTGRの原点であるニュルブルクリンクで、人とクルマを鍛えていくと述べる。

2. GRヤリス M コンセプト

S耐では、GRヤリスの更なる可能性を追求するため、開発中の直列4気筒2Lターボエンジンを搭載し、ミッドシップマウントとした「GRヤリス M コンセプト」にて参戦。

レースという極限の環境下で「壊しては直す」をくり返し、モリゾウやプロドライバー、ジェントルマンドライバーなどからのフィードバックを反映する「ドライバーファーストのクルマづくり」を実践していく。



GRヤリス M コンセプト

3. GRヤリス・エアロパッケージ(プロトタイプ)

モータースポーツやサーキット評価の現場で出た課題一つ一つに向き合い、プロドライバーとともに目標とする性能に一切の妥協を許さず開発し続けているエアロパーツを搭載したコンセプトモデル。

走行シーンに合わせて角度が調整できる『可変式リヤウィング』等、計6点のパーツを搭載し、空力性能・操縦安定性を追求するとともに、意匠面でも目を引く存在感を発揮するという。



GRヤリス・エアロパッケージ(プロトタイプ)

また、昨年発売した進化型GRヤリスのRCグレードにメーカーオプション設定し、好評となっている縦引きパーキングブレーキも搭載する。

4. GR86 ソフトウェアアップグレード

GR86は、2021年に誕生以来、「GRらしい走りの味」を持つクルマとして、人気を博していると彼らは述べる。

2024年の一部改良では、GR86を用いて参戦を継続している様々なモータースポーツからの学びを反映。レースという極限の環境でクルマを鍛えるプロドライバーからのフィードバックを生かし、スロットル特性の変更(MT)、ダウンシフト操作時における許容領域の拡大などにより、アクセルレスポンス向上や素早いシフトダウンを可能にするなど、「GRらしい走りの味」に磨きをかけた。



トヨタ86 86号車(2014年ニュル24h参戦車両)

その進化した走りを一部改良前からGR86に乗る方々にも体感して頂けるよう、ソフトウェアアップグレード “GR86 PERFORMANCE SOFTWARE for MT MT”/ “GR86 PERFORMANCE SOFTWARE for AT AT”を2025年春からGRガレージで販売するという。

GR86に乗り続けている顧客が、末長く愛車を楽しめるよう、クルマの進化をサポートし続けると発表している。

ソフトウェアアップグレードの内容

MT

モータースポーツで求められるブリッピング操作のしやすさに着目し、エンジントルク制御を変更。アクセル操作に対してよりダイレクトなレスポンスが得られるスロットル制御を採用し、限界域での扱いやすさを向上。

AT

ATでモータースポーツに参戦する顧客の要望に応え、ダウンシフト操作時におけるエンジン回転数の許容領域を拡大。より広いトルクバンドを活用したスポーツ走行が楽しめる。

5. サーキットモード

サーキットモードは、国内のサービス対象サーキット・施設において、アンチラグ制御の追加やスピードリミッター上限速度の引き上げなど、クルマのポテンシャルを引き出す機能が有効となるサービスだ。

GPSによる位置判定および専用アプリ上での操作により、シフトタイミングやエンジン回転数を直感的に示す専用メーター表示に切り替わり、サーキットモードが利用可能となる。



サーキットモード

2024年8月21日のサービス開始以降、「様々なモータースポーツでサーキットモードを楽しみたい」との要望を受け、本日以降、ジムカーナやダートトライアルの施設を中心に、対象サーキット・施設数を現状の50カ所から76カ所へ増加させる。

6. GRパーツ

TGRは、モータースポーツの現場で得た知見を生かしたパーツを、いち早く顧客へ届けており、各車両について以下のアイテムを順次販売開始する。

GRヤリス向け

競技用パーツ

GR機械式LSD(AT用)価格未定 / 2025年春発売予定

GRエンデュランスバンパーボルトセット 価格未定 / 2025年夏発売予定

GR86向け

競技用パーツ



ランドクルーザー300 GRスポーツ ダカールラリー2025参戦仕様車

GRファイナルギヤキット(ギヤ比は3.909、4.100、4.300、4.556から選択可能)/ 8万5800円 /2025年春発売予定

サスペンション・駆動系パーツ

冷却フィン付きデフキャリア / 3万9160円 / 2025年春発売予定

7. GRヘリテージパーツ

GRヘリテージパーツプロジェクトは、「思い出の詰まった愛車に乗り続けたい」という顧客の想いに応えるべく、既に廃版となってしまった補給部品を復刻し、純正部品として再販売する取り組みだ。

2025年は、70/80スープラ、AE86、ランクル40など7車種25品目の発売を予定しており、その一部を東京オートサロン2025の会場にて展示する。



GRヘリテージパーツ

また、以前よりたくさんの要望があった、GRヘリテージパーツ対象車種やその他の旧車の懐かしいカタログを復刻し、こちらも会場およびTGR楽天市場店にて販売すると発表している。

8. ランクルBASE

70数年にわたり世界中の顧客に育てられ、鍛えられてきた「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」ランドクルーザーを、長く・安心して・楽しく乗り続けていただきたいという思いのもと、ランドクルーザー専門店「ランクルBASE」が、2025年2月1日からトヨタ自動車株式会社を事業主体として生まれ変わる。

そして、これまでの事業主体であるトヨタ車体株式会社をはじめとしたランドクルーザーを支える関係会社の仲間とともに、顧客との絆を深める場としての専門店に加え、オリジナルパーツやグッズの企画販売、顧客が集うコミュニティ、イベントなど、顧客の声を踏まえた様々なサービスや企画を展開する「ランクルBASE」として運営していくとアナウンスした。



ランクルBASE ロゴ