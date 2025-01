美容クリニックの高須クリニックと、次期大統領ドナルド・トランプの若き日を描いた映画『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』(1月17日公開)のコラボCMが、本日(10日)から放映される。これまでにも『翔んで埼玉』『のみとり侍』などの映画とコラボしている同クリニック。今回も高須克弥院長が同映画を気に入り、コラボを快諾。さらに、「トランプの作り方がよくわかる映画です。トランプの植毛と脂肪吸引したのは僕の友人たちだと確信できました。面白いですYes!」と驚きのコメントを寄せている。

同映画は、世界中でもっとも“ヤバい”と言われながら大統領再選を果たし、今月就任式を迎えるドナルド・トランプ氏が、20代の何者でもない“お坊ちゃん”だった頃に、伝説の弁護士ロイ・コーンと出会い、怪物へと変貌していくその裏側に迫った作品。カンヌ国際映画祭の常連で新進気鋭の映像作家アリ・アッバシが監督を務め、ドナルド・トランプをセバスチャン・スタン、伝説の弁護士ロイ・コーンをジェレミー・ストロングが演じている。(C) 2024 APPRENTICE PRODUCTIONS ONTARIO INC. / PROFILE PRODUCTIONS 2 APS / TAILORED FILMS LTD. All Rights Reserved.