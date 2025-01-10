¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛÈæ²Å°¦Ì¤¡ß´äÅÄ¹äÅµW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬À©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡ª½ñ½é¤áÈäÏª¤â
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£Èæ²Å°¦Ì¤¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤Î¥¥å¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ç¤Î¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¡×
1·î12Æü¤ÎÂè1ÏÃÊüÁ÷¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÈæ²Å°¦Ì¤¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥µ¥Þー¥¦¥¤¥«¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢¿åÌîÈþµª¡¢ËÙÉô·½Î¼¡¢¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤Î7¿Í¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬À©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Èæ²Å¤È´äÅÄ¤¬¡ÖÎø¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿Áê¼ê¤Î¥¥å¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢Èæ²Å¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê°ìÌÌ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë½ã¡Ê´äÅÄ¡Ë¤Î¼«Âð¤Ç¤Î¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¡×¡¢´äÅÄ¤Ï¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Î¥á¥¤¥¯¼¼¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¤Ë¼«Ê¬¤Î¿²¾²¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌòÊÁ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤È²ñ¸«¥¹¥¿ー¥ÈÁá¡¹¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÈæ²Å¤È¾¾ÅÄ¤¬¼Â¤Ï¡Ö¤ªÀµ·î¤ËÀä·Ê¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ê¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃçÎÉ¤·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢±³¤À¤é¤±¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½ñ½é¤á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
Èæ²Å¤Î°ìÊ¸»ú¤Ï¡Ö°¦¡×¡£
¡Ö°¦¤æ¤¨¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¿®¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿Èæ²Å¡£
´äÅÄ¤Î°ìÊ¸»ú¤Ï¡Ö¿¹¡×¡£
¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢°Å¤¯¤Æ¿¼¤¤ÌÐ¤ß¤ÎÃæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿´äÅÄ¡£
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥µ¥Þー¥¦¥¤¥«¤Î°ìÊ¸»ú¤Ï¡Ö𪚥¡Ê¥Æ¥Ä ¤â¤·¤¯¤Ï ¥Æ¥Á¡Ë¡×¡£¢¨Î¶4¤Ä
¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ²è¿ô¤ÎÂ¿¤¤´Á»ú¤ÇÂ¿¸À¡¢¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï±³¤ò¤Ä¤¯»þ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥µ¥Þー¥¦¥¤¥«¡£
ÃæÀî¤Î°ìÊ¸»ú¤Ï¡Ö²Ö¡×¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê²Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Í»¡¤ÎÅÀ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿ÃæÀî¡£
¿åÌî¤Î°ìÊ¸»ú¤Ï¡ÖÌÂ¡×¡£
¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÃ¯¤¬±³¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Çö°Å¤¤¿¹¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¿åÌî¡£
ËÙÉô¤Î°ìÊ¸»ú¤Ï¡Ö°Ç¡×¡£
¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë°Ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥ÞÁ´ÂÎ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë°Ç¤ä¿¹¤Î°Ç¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤³¤Î´Á»ú¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ËÙÉô¡£
¾¾ÅÄ¤Î°ìÊ¸»ú¤Ï¡Ö°¦¡×¡£
Èæ²Å¤È¤ª¤Ê¤¸¡Ö°¦¡×¤È½ñ¤¤¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö°¦Áþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°¦¤¬ÊÑ´¹¤¹¤ë¤ÈÁþ¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Æ»Ò¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Èæ²Å¤Ï¡Ö¸ÄÀÅª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£½µËö¤ÎÂè1ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¿¼¤ß¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¡¢´äÅÄ¤Ï¡ÖÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ªÈ×¤Î»£±Æ¤ÏËèÆü¤¬ÀµÇ°¾ì¤Ç¡¢º²¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¥Õ¥é¥ïー¥®¥Õ¥È²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯´öÅçÉö¡ÊÈæ²Å°¦Ì¤¡Ë¤È¡¢¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤à°ì¥ÎÀ¥½ã¡Ê´äÅÄ¹äÅµ¡Ë¤Ï¡¢Æ±À³¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÎø¿ÍÆ±»Î¡£2Ç¯Á°¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Éö¤È½ã¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤Ç¡¢·ëº§¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤â¤Õ¤¿¤ê¤Î¼ª¤ËÆÏ¤»Ï¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÛ£Ëæ¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¸ß¤¤¤Ë¤¢¤ë¡Ö±³¡×¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡£
Éö¤Ï½ã¤Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÉö¤ÎÊì¤Îë¾Êó¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡£¼Â¤ÏÉö¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ë¼Â²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Àä±ï¾õÂÖ¤ÎÊì¡¦Îë»Ò¡Ê¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡Ë¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢Îë»Ò¤ÏÍÌ¾¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×¡¦¥Ö¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Éö¤Ï¤½¤Î°ì¿ÍÌ¼¡£²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö±³¡×¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Éö¤Ï¡¢½ã¤ËÎë»Ò¤È¤Î³Î¼¹¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£½ã¤ÏÉö¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Îë»Ò¤òÄ¤¤¦¤¿¤áÉö¤Î¼Â²È¤Ø¤È°ì½ï¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä!?
ÈÖÁÈ¾ðÊó
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù
01/12¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µÆüÍË 22:15～
¢¨ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer¤ÈABEMA¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
½Ð±é¡§Èæ²Å°¦Ì¤¡¡´äÅÄ¹äÅµ
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥µ¥Þー¥¦¥¤¥«¡¡ÃæÀîÂçÊå¡¡ÀîÅçÎëÍÚ¡¡ÀÐ»³½çÀ¬¡¡Ä®ÅÄÍª±§
¿åÌîÈþµª ¡¿ ¿¹ÅÄ´ÅÏ©¡¡¤Õ¤»¤¨¤ê¡¡ËÙÉô·½Î¼ ¡¿ ¾¾ÅÄÈþÍ³µª
µÓËÜ¡§»³²¬½áÊ¿
¸¶°Æ¡§Î¶µïÍ³²ÂÎ¤
¼çÂê²Î¡§¡ÖWhat Is Your Secret?¡×»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS ¡Êrhythm zone¡Ë
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡§¡ÖFor Love¡× µ±³ð ¡ÊRISING RECORDS¡Ë
(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.asahi.co.jp/forest/
¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÙTVerÈÖÁÈ¥Úー¥¸
https://tver.jp/series/sr4vizlomz