ÉÔÏÇ¤Î¿·º§¿ý»Î¡¦¾¾¥öÀ¥Î´Ìï¤¬¾¡Íø¤Î¡È½ËË¤¡É Ìó3¥õ·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç¿·ºÊ¤ËÀÀ¤¤¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤ä¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤Î»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×1·î9Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¾¾¥öÀ¥Î´Ìï¡ÊRMU¡Ë¤¬9·î24Æü°ÊÍè¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ºòÇ¯¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤ÎÆþÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ºM¥ê¡¼¥°¤Î¾ì¤Ç¤Ï¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²÷¾¡¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÆþÀÒÊó¹ð¡£¿·ºÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¿·ºÊ¤Ë¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤Î¤³¤È¤òÀÀ¤¦¾¾¥öÀ¥
¡¡Âè1»î¹ç¤ÏÂç¹õÃì¤Î¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÄËº¨¤Î¥È¥Ó¥é¥¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÆÍÇË¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤â¤¦ÂçÇÔ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢ÈÔ²ó¤ò´ü¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤¬¾¾¥öÀ¥¤À¡£Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤é¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢¾¾¥öÀ¥¡¢U-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾¾¥öÀ¥¤ÏÅì1¶É1ËÜ¾ì¡¢ÃçÎÓ¤«¤é3900ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¥í¥ó¡£¶ì¤·¤¤ÂÔ¤Á¤Ë¸«¤¨¤¿¥«¥ó5º÷ÂÔ¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Å³Ý¤±¤¿ÃçÎÓ¤«¤éÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÖ5º÷¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£¥²¡¼¥àÅ¸³«¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¾×·â¤Î¥¢¥¬¥ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅì2¶É¡£ÇÛÇ×¤ÇÀÖ¤¬2Ëç¡¢¥É¥éÏ»Ëü¤¬1Ëç¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¼ê¤ò·Þ¤¨¡¢5½äÌÜ¤ÇËþ´Ó°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤Î¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¡£Àè¤ËÅÏÊÕ¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿¤¬¡¢12½äÌÜ¤Ë¾¾¥öÀ¥¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£4¡¦7ÅûÂÔ¤Á¤ÇÂÇÅÀ¤Ï½½Ê¬¤Î¤¿¤á¥À¥Þ¥Æ¥ó¡£¤³¤ì¤ò½ªÈ×¤ËÅÏÊÕ¤«¤é¥í¥ó¡£¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¡¦°ìÇÖ¸ý¡¦ÀÖ2¡¦¥É¥é2¤Î1Ëü8000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤¬À®½¢¤·¡¢°ì¿ÍÂç¤¤Ê¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Âé¸ï¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿Æî1¶É1ËÜ¾ì¡¢¤³¤³¤Ç¾¾¥öÀ¥¤Ï¸ú²ÌÅª¤ÊËþ´Ó¤ò¥Ä¥â¡£¼¡¶É¤Ë¤½¤ÎÂé¸ï¤ØËþ´Ó¤òÊü½Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤2Ãå¤ØÅ¾Íî¤·¤¿¤¬¡¢Æî3¶É1ËÜ¾ì¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂé¸ï¤¬ÅÏÊÕ¤ØËþ´Ó¤òÊü½Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹âÂÇÅÀ¤Î±þ½·¡£¤³¤Î¶É¤Ç¤Þ¤¿¾¾¥öÀ¥¤¬¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ØÎ©¤Ã¤¿¡£Æî4¶É1ËÜ¾ì¤ÏÂé¸ï¤¬ÅÏÊÕ¤«¤é¥í¥ó¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢ÂÇÅÀ¤ÏÂ¤é¤º¾¾¥öÀ¥¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤Î¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¾¾¥öÀ¥¤ÏËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ì¸À¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖÎ®¤ì¤ÏÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ä¾¶á¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¹¥Ä´¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥È¥Ã¥×¤òÃ¯¤ËÊû¤²¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö10·î3Æü¤Ë·ëº§¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥È¥Ã¥×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÊ¤Ë¡Ä¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¡¢¤Þ¤¿ÀèÆüÆþÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬Âè1»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê2Ãå¡Ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Àè¤Ë¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡ºÇ¸å¤â¤Þ¤¿ºÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ð¤²¡¢¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÇÄÏ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤¬¤»¤µ¤óÉü¸¢¤ÎÆü¤ä¡ª¡×¡Ö¥¬¥»¤è¤«¤Ã¤¿¤¾¡ª¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£·³»Õ¤ÇÍî¤È¤·¤¿»î¹ç¤ò¡¢¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾¥öÀ¥¤¬¥«¥Ð¡¼¡£¾¡¤Á»Ï¤á¤ë¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¾¾¥öÀ¥Î´Ìï¡ÊRMU¡Ë3Ëü6300ÅÀ¡¿¡Ü56.3
2Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü5400ÅÀ¡¿¡Ü15.4
3Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë2Ëü4400ÅÀ¡¿¢¥15.6
4Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3900ÅÀ¡¿¢¥56.1
¡Ú1·î9Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü776.1¡Ê56/96¡Ë
2°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü523.5¡Ê56/96¡Ë
3°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü283.7¡Ê56/96¡Ë
4°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü91.1¡Ê56/96¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥37.4¡Ê56/96¡Ë
6°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥99.1¡Ê56/96¡Ë
7°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¢¥267.9¡Ê58/96¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥307.2¡Ê56/96¡Ë
9°Ì¡¡BEAST X¡¡¢¥982.8¡Ê54/96¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë