´ôÉì½é¤Î¡ÖÊ¡ÃËÁª¤Ó¡×¤Ë69¿Í¡¡¹ßÀã¤ÎÃæ¡¢Ê¬¼Ò¡¦À¾µÜ¿À¼Ò
¡¡Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ÎÀ¾µÜ¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÁÅý¿À»ö¡ÖÊ¡ÃËÁª¤Ó¡×¤¬¡¢´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô¤ÎÊ¬¼Ò¡¦ÃæÄÅÀîÀ¾µÜ¿À¼Ò¤Ç¤â10Æü¡¢½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£Ê¬¼ÒÁÏ·ú130¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸áÁ°4»þ¤´¤íÂÀ¸Ý¤Î¹ç¿Þ¤ÇÃË½÷·×69¿Í¤¬Áö¤ê½Ð¤·¡¢¹ßÀã¤ÎÃæ¡¢Çò¤¤Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éÌó400¥á¡¼¥È¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡±þÊç¼Ô¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿10¡Á70Âå¤¬»²²Ã¡£¤¯¤¸°ú¤¤Ç3¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Ãæ»³Æ»Îò»Ë»ñÎÁ´ÛÁ°¤ò½ç¼¡¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Á´°÷¤¬Ìµ»ö¤Ë¿À¼Ò¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡´ôÉì¸©¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃ»µ÷Î¥Áª¼ê¤È¤¤¤¦·ÃÆá»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷ÎëÌÚÍª±¦¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬¡Ö°ìÈÖÊ¡¡×¤Ë¡£¡Ö¤±¤¬¤Ê¤¯¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÊ¡¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢Á´¹ñ¤Î¿Í¤ËÊ¡¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£