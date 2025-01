ファミリーマートにて、PCブラウザ・スマートフォン向け人気ゲーム『刀剣乱舞 ONLINE』の10周年を記念したキャンペーンを開催!

新規装いのイラストを使用した限定フードが発売されるほか、デフォルメイラスト「んまほっぺシリーズ」のグッズがファミリーマートで初登場します☆

ファミリーマート『刀剣乱舞 ONLINE』10周年記念キャンペーン

キャンペーン開始日:2025年1月14日(火)〜

開催店舗:全国のファミリーマート約16,200店舗

※一部店舗・地域によって取り扱い商品が異なります

2025年1月14日に10周年を迎える、人気ゲーム『刀剣乱舞 ONLINE』と「ファミリーマート」がコラボレーション!

期間中、コラボスイーツが数量限定で発売されるほか、対象商品を購入でキャンペーン限定オリジナルグッズがもらえる企画が実施されます。

「審神者(さにわ)」の方が記念すべき瞬間をお祝いできるスペシャル企画の内容を紹介していきます☆

三日月宗近のクロワッサン(はちみつホイップ)

価格:168円(税込)

発売日:2025年1月14日(火) ※数量限定

販売エリア:全国 ※沖縄県では価格・仕様が異なります

「三日月宗近」をモチーフにした、月を思わせるクロワッサン。

はちみつホイップとはちみつソースがサンドしてあります。

全2種類で展開されるパッケージも必見です。

※商品内容は同一商品となります

始まりの五振りマカロン

価格:780円(税込)

発売日:2025年1月14日(火) ※数量限定

販売エリア:全国約7,000店舗 ※沖縄県を除く

『刀剣乱舞 ONLINE』の「始まりの五振り」にちなんだ、5種類のカラフルなマカロンセット。

各刀剣男士をイメージした色とデザインで、10周年のお祝いムードを盛り上げます。

味はストロベリー、ブルーベリー、チョコレート、バニラ、シトロンの5種類です。

「んまほっぺシリーズ」がファミリーマートに初登場

かわいらしいデフォルメイラスト「んまほっぺシリーズ」のアートを使用したグッズがファミリーマートで初登場。

刀剣男士たちが美味しいものを食べて、ほっぺがとろけそうになっている姿がデザインされています。

刀剣乱舞 ONLINE んまほっぺステッカー

価格:330円(税込)

発売日:2025年1月21日(火)

販売エリア:全国約2,400店舗

お気に入りの刀剣男士をスマホや好きなところに貼って連れ出せるステッカーセット。

ステッカー全16種からいずれか2枚と、チョコが1個付いてきます。

※絵柄は選べません

刀剣乱舞 ONLINE んまほっぺミニアクリルスタンド

価格:880円(税込)

発売日:2025年1月24日(金)10:00

サイズ:縦 6.5cm×横 6.5cm以内

販売エリア:全国約5,000店舗

んまほっぺな刀剣男士たちがミニアクリルスタンドになって登場。

vol1、、vol.2それぞれ全8種類のうちいずれか1つが封入されています。

※絵柄は選べません

オリジナルデザインクリアポスターがもらえる!アイスキャンペーン

開催期間:2025年1月14日(火)10:00〜1月27日(月) ※景品が無くなり次第終了

景品:「オリジナルデザイン A4 サイズクリアポスター」 全6種

期間中、対象アイスを2個購入ごとに、「十周年記念 Ver.」イラストのオリジナルデザインA4クリアポスターがもらえるキャンペーンを実施。

好きな紙を重ねたり、風景などと合わせたりすることで、自分だけのデザインを楽しむことができます。

※デザイン・仕様は予告なく変更になる事があります

※一部地域では対象商品の価格が異なります

ファミマプリント「刀剣乱舞 ONLINE 刀剣男士 刀帳ブロマイド」

価格:各250円(税込)

発売期間:2025年1月14日(火) 10:00〜2月13日(木)23:59

販売エリア:全国

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて「刀剣乱舞 ONLINE 刀剣男士 刀帳ブロマイド」を発売。

2024年12月31日までに「刀剣乱舞 ONLINE」にて実装された刀剣男士(極の姿を含む)の刀帳ブロマイドです。

全195種類から好きなブロマイドを印刷できます。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合があります

※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合があります

みんなのくじ 刀剣乱舞 ONLINE〜ぬーどるストッパーの陣 其ノ伍〜 10周年アニバーサリー

価格:850円(税込)

発売日:2025年1月18日(土) 10:00

販売店舗:全国約1,800店舗

「三日月宗近」と「一文字則宗」が、飾るだけでなくカップ麺の蓋のストッパーとしても楽しめる『ぬーどるストッパーフィギュア』として登場。

刀剣男士114振りが勢揃いした「刀帳 巻き物風タオル」や、その他「ぬーどる」をテーマにした賞品がラインナップされます。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合があります

※販売開始時間が遅れる場合があります

※数量限定商品です。在庫がなくなり次第終了となります

※店舗によって取り扱いのない場合があります

※店舗への問合わせは遠慮ください

予約受付中:「刀剣乱舞 ONLINE」2種の恵方巻

価格:2,000円(税込)

具材:

・鶏そぼろ玉子焼巻:玉子焼、鶏そぼろ、沢庵、卵黄ソース

・カニカマ入りツナマヨ巻:カニカマ入りツナマヨネーズ、きゅうり、海老、酢れんこん

予約締切:2025年1月28日(火)9:00 まで

恵方包み(小ふろしき)サイズ:約各長さ9cm×直径4.7cm

販売エリア:全国

刀剣男士の「山姥切国広」と「山姥切長義」をイメージした恵方巻2種の予約受付を実施中。

特製デザインのボックスに入った、恵方包み(小ふろしき)2枚セット付きです。

新規装いのイラストを使用した、刀剣男士だちの限定フードやグッズが販売されるスペシャル企画。

ファミリーマートの『刀剣乱舞 ONLINE』10周年記念キャンペーンは、2025年1月14日より開催です☆

