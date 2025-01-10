°ìÈÖÊ¡¤Ï¹â¹»À¸¡ÖÊ¡¤òÇ½ÅÐ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤ª¿þÊ¬¤±¡×¡¡À¾µÜ¿À¼Ò¤ÎÊ¡ÃËÁª¤Ó
¡¡Á´¹ñ¤Î¤¨¤Ó¤¹¿À¼Ò¤ÎÁíËÜ¼Ò¡¢À¾µÜ¿À¼Ò¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤Ç10ÆüÁáÄ«¡¢³«Ìç¿À»ö¡ÖÊ¡ÃËÁª¤Ó¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
µÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë°ìÈÖÊ¡¤ÎÂç´ß»ËÌï¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë¡¢ÆóÈÖÊ¡¤Î¾®¾¾Í¦µ±¥¯¥ï¥¡¥Ù¥Ê¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¡¢»°ÈÖÊ¡¤ÎÌð¿á¾´Âç¤µ¤ó=2025Ç¯1·î10Æü¸áÁ°6»þ51Ê¬¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡¢°ËÆ£¿ÊÇ·²ð»£±Æ
¡¡½½Æü¤¨¤Ó¤¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¿À»ö¤Ç¡¢¸áÁ°6»þ¤Î³«Ìç¤ÈÆ±»þ¤ËÌó5Àé¿Í¤¬Ìó230¥á¡¼¥È¥ë¤Î»²Æ»¤ò¶î¤±È´¤±¡¢»²ÇÒ°ìÈÖ¾è¤ê¤ò¤á¤¶¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÖÊ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¸©ÊõÄÍ»Ô¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¡¢Âç´ß»ËÌï¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊ¡¤ò¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÈïºÒÃÏ¤ÎÊý¤¿¤Á¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤ª¿þÊ¬¤±¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1995Ç¯¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢À¾µÜ¿À¼Ò¤âÈïºÒ¡£ËÜÅÂ¤¬·¹¤¡¢¼ÒÌ³½ê¤ä¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÂçÎýÊ½¡Ê¤ª¤ª¤Í¤ê¤Ù¤¤¡Ë¤Ê¤É¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¿À»ö¤Ë¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Ü¼õÈ¬È¨µÜ¡ÊÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¡Ë¤Î¿À¿¦¡¢¾®ÎÓÈ»Ìé¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬Î¢Êý¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ÎÉ½ÂçÌç¡ÊÄÌ¾ÎÀÖÌç¡Ë¤ò³«¤±¤ëÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤«¤éÇ½ÅÐ¤Ø´ó¤»¤é¤ì¤¿¤´»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Éü¶½¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤Ä¤â¤ê¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ç®µ¤¤È²¹¤«¤ÊÎå¤Þ¤·¤ÈÊ¡¤ò¡¢Ç½ÅÐ¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¿¿¾ïË¡É§¡Ë