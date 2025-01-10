¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤È¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Õ¥§¥ª¤Ë¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤Ïíä°×Ž¢¤¤¤Ä¤âÈà¤ÈÌäÂê¤òÊú¤¨¤ëŽ£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤¬9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ñ½à·è¾¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤Ï52Ê¬¤ËCK¤Î¼éÈ÷¤ÎºÝ¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ÎÆ¬Éô¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢Ç¾¿Ì¤È¤¦¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¾Ð´é¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ž¢°å»Õ¤Ï¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¸òÂå¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ž£¤ÈÌµ»ö¤òÊó¹ð¡£
°ìÊý¤Ç»î¹çÃæ¡¢FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤È¤ä¤ê¹ç¤¤Â³¤±¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤ËÍðÆ®¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«DF¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥Õ¥§¥ª¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
Ž¢¤¤¤Ä¤âÈà¤ÈÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¡£¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤À¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡£Áê¼ê¤ÎÄ©È¯¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤ÏÈà¤ÎË¾¤àÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ž£
¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤Ï52Ê¬¤ËCK¤Î¼éÈ÷¤ÎºÝ¡¢Áê¼êÁª¼ê¤ÎÆ¬Éô¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢Ç¾¿Ì¤È¤¦¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¾Ð´é¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ž¢°å»Õ¤Ï¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¸òÂå¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ž£¤ÈÌµ»ö¤òÊó¹ð¡£
°ìÊý¤Ç»î¹çÃæ¡¢FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤È¤ä¤ê¹ç¤¤Â³¤±¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤ËÍðÆ®¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«DF¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥Õ¥§¥ª¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
Ž¢¤¤¤Ä¤âÈà¤ÈÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¡£¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤À¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡£Áê¼ê¤ÎÄ©È¯¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤ÏÈà¤ÎË¾¤àÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ž£