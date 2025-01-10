±¿Å¾ÃËÀ¤¬¼Ö³°¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¸åÂ³¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì»àË´¡Ä·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¡¡·²ÇÏ¡¦´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»
·²ÇÏ¸©¤Î´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇºòÌë¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¤·±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í·²ÇÏ¸©¾¼ÏÂÂ¼¤Î´Ø±ÛÆ»²¼¤ê¤Î¾ÂÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¤·¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿ÃÆ¤ß¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¼Ö¤Î³°¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸åÂ³¤Î¼Ö¤Ëíà¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£