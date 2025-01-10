´µ¼Ô¤ÏÇË¤ì¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ª³°²Ê°å¤¬»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡³°²Ê°å¤Î·î²¬Í´²ð¤µ¤ó¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÃã¿§¤¯¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡·î²¬¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¤Î¡ÉËü¥Ð¥º¡É·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¼£ÎÅ¤Î¸¢°Ò
¡¡·î²¬¤µ¤ó¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó2¿Í¤È¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ò¼ê¤Ë¡¢´µ¼Ô¡Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿²èÁü¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÇË¤ì¤ÆÌ¼¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¼ê½Ñ¤Ç¼£¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°å»Õ¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼ê½Ñ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸÷·Ê¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤µ¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï·î²¬¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¼ê½Ñ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·î²¬¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò½¤Éü¤·¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¤Ç¤Ï1Ëü¤¤¤¤¤Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ëËü¥Ð¥º¤â·Ð¸³¡£»Ò¤É¤â¤â¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â´î¤Ð¤»¤ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¼£ÎÅ¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡½Ñ¸å¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Î¿®ÍêÅÙ¤¬Çú¾å¤¬¤ê¡Ê°ì½Ö¡Ë¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢º£²ó¤Î¼ê½Ñ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÂÇ»»Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¾¯¤·¼êÀè¤â´ïÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¼ê¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¼ê½Ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡º¸Â¦Ê¢Éô¤ÎÎö½ý¤Ë4¸Ä½ê¤ÎÃ±·ëÀáË¥¹ç¡Ä¡Ä¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ê½Ñ¤Î·ëËö¤Ï¡©
¡¡¡Ý¡Ý¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¼ê½Ñ¤Ï¤É¤ó¤Ê½ý¤Ë¤É¤ó¤Ê½èÃÖ¤ò»Ü¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡Ì¼¤ÎÃç¤Î¤¤¤¤¤ªÍ§Ã£¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Îº¸Â¦Ê¢Éô¤Ë3cmÄøÅÙ¤ÎÎö½ý¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢3-0¥Ð¥¤¥¯¥ê¥ë¡Ê¼ê½ÑÍÑ¤Î¿Ë»å¡¢»ÈÍÑ´ü¸ÂÀÚ¤ì¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ4¸Ä½ê¤ÎÃ±·ëÀáË¥¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ý¡Ý¤ª¤ª¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ÛÇ÷´¶¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡£¤«¤Ê¤êËÜ³ÊÅª¡©¤Ê¼ê½Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤äÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤ä¤ëÁ°¤Ï¡Ö»ä¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ê½ÑÃæ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤È¥Ï¥µ¥ß¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï´í¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¼£ÎÅ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤¬´é¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ý¡Ý1¤Ä¤Î¼ê½Ñ¤òÄÌ¤·¡¢À®Ä¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÊª¤Î°å»Õ¤«¤é¸«¤Æ¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡»ä¤Ï¥×¥í¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤³¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ»½Ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä
¡¡ÀµÄ¾¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ý¡Ý¤Ê¤ó¤È¡¢¥×¥í¤ò¤âÓ¹¤é¤»¤ë²Ä°¦¤µ¤Ç¤·¤¿¤«¡Ä¡Ä¡£¼ê½Ñ¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´ò¤·¤½¤¦¤Ê´é¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡Í·¤Ó¤Ë¤â³Ø¤Ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¼£ÎÅÂÎ¸³¡¢ÀµÄ¾¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤â»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢º£¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Í§Ã£¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÇË¤ì¤ÆÌ¼¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¼ê½Ñ¤Ç¼£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½ÑÍÑ¥Ï¥µ¥ß¤ò¾¯¤·¥×¥í¤Ã¤Ý¤¯°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤¬¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ pic.twitter.com/69oDNR1ioo
— ·î²¬Í´²ð ¿´Â¡³°²Ê (@TsukiokaYusuke) January 7, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¡Ö·î²¬Í´²ð ¿´Â¡³°²Ê¡×¤µ¤ó¡Ê@TsukiokaYusuke¡Ë
¡Ê¥è¥·¥¯¥é¥ß¥¯¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By YoshikuraMiku | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025011002.html