2025Ç¯¤Ë¤Ê¤ê3ÎãÌÜ¡Ä°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¹âÉÂ¸¶Àµ¿¤¤¤ÎÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶³ÎÇ§ Ìó12Ëü9Àé±©¤Î»¦½èÊ¬¿Ê¤à
¡¡°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Çº£Ç¯3ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ë¹âÉÂ¸¶À¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î»¦½èÊ¬¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸áÁ°¾ï³ê»ÔÆâ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤«¤é¡Ö»à¤ó¤À¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸©¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ç¹âÉÂ¸¶À¤Îµ¿¤¤¤Î¤¢¤ëÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤Ï9Æü¤Î¸á¸å9»þ¤«¤é¥Ë¥ï¥È¥ê¤ª¤è¤½12Ëü9000±©¤Î»¦½èÊ¬¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢9Æü¸á¸å¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¾ï³ê»ÔÆâ¤Î2¤Ä¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç»à¤Ì¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢´Ê°×¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍÛÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¤Ä¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½17Ëü7000±©¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ç¡Ö¹âÉÂ¸¶À¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð»¦½èÊ¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£