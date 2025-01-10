Ìó180Ëü±ß¡ª ¥È¥è¥¿¡ÈºÇ¾®SUV¡É¡Ö¿·¥é¥¤¥º¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Á´Ä¹4m°Ê²¼¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¡ßÇ÷ÎÏ´é¤¬¥¤¥¤¡Ö¿·¥â¥Ç¥ë¡×¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¾è¤ë¤Î¤«
¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥é¥¤¥º¡×ÅÐ¾ì¡ª ¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬Çã¤¦¤Î¤«
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥é¥¤¥º¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤¬2024Ç¯11·î5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥º¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÈÎÇäÅ¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿"ºÇ¾®SUV"¡Ö¥é¥¤¥º¡×¤ò ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê47Ëç¡Ë
¡¡¥é¥¤¥º¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¡×¤ÎOEM¼Ö¤È¤·¤Æ2019Ç¯11·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹ñÆâ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¥È¥è¥¿¤ÎSUV¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¾®¤µ¤¤SUV¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3995mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1620mm¤È¡¢5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤ÎSUV¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤ÇºÇ¾®¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÏÂç·¿¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä³ÑÄ¥¤Ã¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³Æ½ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤¬»Ü¤µ¤ìÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¼¼Æâ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀÑºÜÀ¤Î¹â¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢²Ù¼¼¤Ï369¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤ÎÍÆÎÌ¤ò³ÎÊÝ¡£¾®·¿SUV¤È¤·¤Æ¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿²Ù¼¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢1¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¡¢1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¤Û¤«¡¢1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¡Öe-SMART¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î3¥¿¥¤¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥º¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ë¡ÖX¡×¡ÖG¡×¡ÖZ¡×¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ë¡ÖG¡×¡ÖZ¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ï2WD¡¢4WD¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï³Æ2WD¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥»¥ó¥µ¡¼¤ò2¸Ä¤«¤é4¸Ä¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎºîÆ°¾õ¶·¤ò¥á¡¼¥¿¡¼Æâ¤ËÉ½¼¨¤µ¤»¤ë²þÎÉ¤â²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¼ÖÎ¾¸åÂà»þ¤Î°ÂÁ´À¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¥é¥¤¥º¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬180Ëü700±ß¤«¤é241Ëü3400±ß¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤¬226Ëü3800±ß¤«¤é244Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔÆâ¥È¥è¥¿ÈÎÇäÅ¹¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥º¤Ï¥È¥è¥¿¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊSUV¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤ä¤¹¤¯¾®²ó¤ê¤¬¤¤¯¤Ê¤ÉÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¤¬²Ù¼¼¤Ï¹¡¹¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª²ÙÊª¤ò¤Î¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ï¤´É×ÉØ¤ÎÊý¤ä¤´²ÈÂ²¤µ¤Þ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤¹¤È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤¬¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¹¥¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤´²ÈÄí¤À¤È¡ØSUV¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ÎÉ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¯¡¢¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£