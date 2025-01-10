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Tetsushi Kajimoto
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http://www.stat.go.jp/data/kakei/index.htm [http://www.stat.go.jp/data/kakei/index.htm]