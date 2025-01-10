°æ¥Î¸¶²÷É§ Æ±³ØÇ¯¤Î¹á¼è¿µ¸ã¤Ø¡Ö¶¦±é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×20th Century¤¬¡ÖÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×¤Ë½Ð¾ì
1·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á9»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤Î Âè100²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×¡£
1979Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢46Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×¡£º£²ó¤Ï±þÊçÁí¿ô3,580ÁÈ¡¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿34ÁÈ¤¬½Ð¾ì¡£½é½Ð¾ì¤Ï14ÁÈ¡¢1ºÐ¡Á75ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤«¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¼¡¡¹ÈäÏª¤¹¤ë¡£Í¥¾¡8²ó¤Î²¾Áõ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ä¡¢Âè97²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎÁíÀª31Ì¾¤Î°µ´¬¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Â¤Ë53²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ö²¾ÁõÌ¾Êª¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤â¡¢ÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤òÈäÏª¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢20th Century¡¡(ºäËÜ¾»¹Ô¡¦Ä¹ÌîÇî¡¦°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ë¤â½Ð¾ì¡ªÂè100²óÂç²ñ³«ºÅ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¼«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤ò±þÊç¤·¡¢Í½Áª¤Ë»²²Ã¡£¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²¾Áõ¤ÎºàÎÁ¤òÇã¤¤ÉÕ¤±3¿Í¤Ç¹©ºî¡£¤½¤Î¡Èº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ºîÉÊ¡É¤È¤Ï¡©¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹á¼è¿µ¸ã¤Ë¤ÏÆâ½ï¤ÇËÜÈÖ¤ËÄ©¤à¡£°æ¥Î¸¶¤Ï¡¢Æ±³ØÇ¯¤Î¹á¼è¤Ë¡Ö¶¦±é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò·ãÇò¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¹á¼è¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¢£Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î½Ð¾ì¼Ô
¡ýºä¾¾¿¿°ìÏº¡Ê¤µ¤«¤Þ¤Ä ¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
9Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£ÂÎÎÏ¥Í¥¿¤È¡¢¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¹©ºî¤Ç¡¢Â¾¤Î½Ð¾ì¼Ô¤ò°µÅÝ¡ªÂè100²óµÇ°Âç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤Ê¤ë¤«¡©
¡ý»°°æ¾¡É§¡Ê¤ß¤Ä¤¤ ¤«¤Ä¤Ò¤³¡Ë
º£²ó¤Ç¼Â¤Ë53²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡ª¡ã¢¨½é½Ð¾ì¤Ï1988Ç¯¡ÊÂè25²ó¡Ë17ºÐ»þ¡ä ²¾ÁõÂç¾ÞºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡Ö²¾ÁõÌ¾Êª¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î52ºÐ¡£µÇ°¤ÎÂè100²óÂç²ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Î½¸ÂçÀ®¤òºî¤êÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡ý³á¸¶Èæ½Ð¼ù¡Ê¤«¤¸¤Ï¤é ¤Ò¤Ç¤¡Ë
º£²ó¤Ç33²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£Í¥¾¡¤Ï²¾ÁõÂç¾Þ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î8²ó¤òµÏ¿¡ª¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡Ö¤¢¤óÇÏ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÊºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ÎÄ©ÀïÅªºîÉÊ¤È¤Ï°ìÂÎ¡©Á°¿ÍÌ¤Æ§¡¢9²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤ë¤«¡©
¡ýÍÔ¢µþ»Ò¡Ê¤¢¤ê¤¯¤Ë ¤¤ç¤¦¤³¡Ë
º£²ó¤Ç8²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£Âè97²óÂç²ñ¡Ö¥Ô¥Î¥¥ª¡×¤ÇÍ¥¾¡¡¢Á°²óÂè99²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÂ¹¸ç¶õ¤ÎÂçËÁ¸±¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¡£»Ò¤É¤âÃ£¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¿·ÂÎÁà¤ÎÀèÀ¸¡£»Ò¤É¤âÃ£ÁíÀª31Ì¾¤Î°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢¿³ºº°÷°ìÆ±Àä»¿¡ª
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
1·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á9»þ54Ê¬ÊüÁ÷
¡ã»Ê²ñ¡ä
ÇëËÜ¶Ö°ì ¹á¼è¿µ¸ã
¡ã¿³ºº°÷¡ä¢¨50²»½ç
»ÔÂ¼Àµ¿Æ ¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³ ¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î Àî¸ý½ÕÆà ÂìÂô¥«¥ì¥ó ¾¾´ÝÎ¼¸ã ¾¾ËÜ·° ¹ÂÃ¼½ßÊ¿ ¤ä¤¹»Ò ¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë
¡ã¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡ä
Îë¹¾Æà¡¹¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡ãÍ¥¾¡¾Þ¶â¡ä
100Ëü±ß
¡ãÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ä
https://www.ntv.co.jp/kasoh/
¡ãÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¡ä
https://www.youtube.com/@masquerade