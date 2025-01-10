¤É¤³¤Ç¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¡ÖÀÖ¤Ù¤³¡×¤Ê¤é¤Ì¡ÖÀÖ¤Í¤³¡×¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ3.2Ëü¿Í¤á¤í¤á¤í
¤â¤·¤ªÅÚ»º²°¤µ¤ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª
¤½¤ó¤ÊàÀÖ¤Ù¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Îá¤¬X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ¤È¶â¤Î¼ª¤Ë¡¢ÀÖ¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¢´Ý¤¤ÌÏÍÍ¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÀÖ¤Ù¤³......¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ïµí¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¤Á¤ã¤ó¤À¡£
2025Ç¯1·î7Æü¡¢Ä¦¹ï²È¤Î²ÖË¼¤µ¤¯¤é¡Ê¡÷hanafusa_sakura¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥í¥³¥í¤â¤Á¤â¤Á¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¢àÀÖ¤Í¤³á¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤¦Òì¤¤¤¿¡£
¡ÖÊ¡Åç¸©¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆËÜÊª¤ÎÀÖ¤Ù¤³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤¡¡£
Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµí¤è¤Í¡×
¤ÈÒì¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤¤¤ä¡¢µí¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ç¤â¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¤Ç¤¹......¡ª¡¡¤³¤ì¡¢¤É¤³¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡©
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
²ÖË¼¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ëÄ¦¹ï²È¡£àÀÖ¤Í¤³á¤â²ÖË¼¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£
9Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½é¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢23Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2023Ç¯¤ËËÌµþ¤Ç¤Î¸ÄÅ¸¤ÎºÝ¤ËÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÄÅ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡ØÎ¹¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¹¤È¤¤¤¨¤Ð¤ªÅÚ»º¡ª¤È»×¤¤¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÍÌ¾¤ÊÌ±·ÝÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤¬24Ç¯12·îÈ¯Çä¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥¤¡¦¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö²ÖË¼¤µ¤¯¤é¤Î¤Í¤³¤ß¤ä¤²¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸¶·¿¤È¤·¤ÆºÆÀ©ºî¡£ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢ºÆÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤ò12·î23Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÇ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤òÉáÃÊºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¤Ù¤³¤ÈÇ¤ÎÍ×ÁÇ¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ÖÀÖ¤Í¤³¡×¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï3Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê9ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ï¡ª¤¢¤«¤Í¤³¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¤Ê¡ª¡×
¡Ö°¦¤¯¤ë¤·¤¤´é¡×
¡Ö²¿¤³¤ìÍß¤·¤¤¡×
¡Ö¤á¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã...¤Û¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×
¡Ö¤Í¤³¤Ù¤³Íß¤·¤¤¡ÊÀÖ¤Ù¤³ÃÏ¸µÌ±¡Ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢²ÖË¼¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂ¾¤ÎºîÉÊ¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤äºîÉÊ¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎºîÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥¤¤â¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¾å¤Ç´°Çä¡£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÈÇ¤â´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Â¿¿ô¤¢¤ëÌÏÍÍ¡£
¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢µÞ¤¤¤Ç¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤½ä¤ê¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ¾¦ÉÊÀâÌÀ¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖÀÖ¤Í¤³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Í¤³¤Ù¤³¡×¤À¤Ã¤¿......¡£