¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏŽ¢Âè2¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Ž£¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¡Ä²¤½£°Ü½»¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿Ž¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤¤ÆüËÜ¿ÍŽ£¤¬ÎÌ»º¤µ¤ì¤ë¥ï¥±
¢£ÆüËÜ¤Ï¡ÖµÁÌ³¡×¤ò¶µ¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö¸¢Íø¡×¤Ï¶µ¤¨¤Ê¤¤
»ä¤Ï´Ä¶³èÆ°²È¤È¤·¤Æ100¥«¹ñ°Ê¾å¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤¢¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤òË¬Ìä¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢µÁÌ³¤Ï¶µ¤¨¤ë¤¬¡¢¸¢Íø¤Ï¶µ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿µ¿Ìä¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤µ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÊ¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¸ÀÍÕ¥Ù¥¹¥È5¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¡¢³Ø¹»¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2¤Ä¡Ê¡¤¢¡¼¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡¡¢¤¢¤ì¤Ï¥À¥á¡ª¡Ë¤Ð¤«¤ê¤ò¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÇ¾¤Ï¡ÖµÁÌ³Ç¾¡×¤È¤¤¤¦Æ¬¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÀ¸¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¡Ö¸ºÅÀÊý¼°¡×¡£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¡Ö¹ñÊÌ¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¡¢½ô³°¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¡£
°ìÊý¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡¢¡Ö¸¢Íø¡×¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ê¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¡Ö²ÃÅÀÊý¼°¡×¡£
¢£¼«Ê¬¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Î¤«¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤«
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµÁÌ³¡×¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÇû¤ê¤Ä¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤È¡Ö¸¢Íø¡×¤òÂº½Å¤·¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¤â¤ª¸ß¤¤¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤È¡Ö¸¢Íø¡×¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¡¢¤¢¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤«¤È¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¼«Ê¬¤«¤éÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¼þ¤ê¤â¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²¿¤«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤â¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢µÁÌ³¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£
¤½¤ì¤Ë¶ËÏÀ¡¢¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¥à¥ê¥ä¥ê¤Ë¤Ç¤â²¿¤«¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ïµæ¶Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È°Ê³°¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÃ¯¤Ë²¿¤È¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Î¤«¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¨¡¨¡¡£
»ä¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÆ»¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ç·é¤¯Ç§¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¡É¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤³¤È¤âÀäÂÐ¤Ë°¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¸Ç¤¯¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤â¡¢¡ÖÁª¤ó¤À¡×¤Î¤Ï¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯¼«Ê¬¼«¿È¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÁªÂò¤Î·ë²Ì¡£¤½¤ì¤é¤ò°¤¯¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÁªÂò¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¤ÈÇ§¤á¤ë¤È¡¢Â¾¤Ë¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¤¤È¤¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤â¼þ¤ê¤â¥¥º¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤Î¤âÁá¤¤¾å¡¢À®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤À¤«¤é¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡£
ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖµÁÌ³¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¸¢Íø¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¡Ö¸¢Íø¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¡¢¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤É¥Ä¥é¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡Ö¸¢Íø¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¿»ö¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ê¿Í¤Ë¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ê¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¡Ë¡×¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÌ¤Íè¤ò¼«Ê¬¤¬Ë¾¤àÊý¸þ¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¹¥¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¤½¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤È¡Ö¸¢Íø¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï¡Ö¼«Í³¡×¤È¡Ö¸¢Íø¡×¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö´¶¾ð¡×¡Ö²ÄÇ½À¡×¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¡Ö¥Î¥ß¤ÎÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Î¥ß¤ÏÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤â¹â¤¯Ä·¤Ù¤ëÀ¸¤Êª¡ÊÂÎÄ¹Èæ¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥Ã¥×¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥¿¤ÇÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¥³¥Ã¥×¤«¤é½Ð¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥³¥Ã¥×¤ËÆþ¤ëÁ°¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â¤µ¤Þ¤Ç¤·¤«Ä·¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¤¢¤ì¤Ï¥À¥á¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï¥À¥á¡ª¡Ê¥Õ¥¿¡Ë
¤³¤Î2¤Ä¤ÇÇû¤êÂ³¤±¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢µ¯¤¤ë¡ÖµÁÌ³Ç¾¡×¤¬¤Þ¤µ¤ËÄ·¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Ë¤â²ÄÇ½À¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥¿¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ö¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤äÓÞ¾Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖµÁÌ³¡×¤À¤±¤ò¶µ¤ï¤êÂ³¤±¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤È¡Ö¸¢Íø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥Î¥ß¤ÎÏÃ¡×¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤é¤ì¤¿¹â¤µ¤Þ¤Ç¤·¤«Ä·¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Î¥ß¤Ç¤â¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÄ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Î¥ß¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤âºÆ¤ÓÄ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤È²á¤´¤¹
¤â¤·¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÄ·¤Ù¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄ·¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÄ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤È»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼»ÅÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼»ÅÊ¤ÏÁê¼ê¤ò¼«Ê¬¤ÎÄã¤µ¤Ë²¼¤²¡¢Âº·É¤Ï¼«Ê¬¤òÁê¼ê¤Î¹â¤µ¤Ë¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£È¿ÂÐ¤Ë¼ö¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤ò¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¿ÍÅÔ¹ç¤ÎµÁÌ³¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ì¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î¡ÖºÂ±¦¤ÎÌÃ¡×¤Ï¡¢¡ÖÀèÆþ´Ñ¤Ï²ÄÇ½¤òÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¤Þ¤ÞÀ¸¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö·ò¹¯¤Ë³²¡×
»Ò°é¤Æ¤ä³Ø¹»¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Î1¤Ä¤¬¡¢¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡Ê¼«Âº´¶¾ð¡Ë¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤½¤Î·èÄê¤ò¼«Ê¬¤ÇÂº½Å¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï½ô³°¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤³¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÎ®¹Ô¤ê¡×¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤³¤Î¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Ç¤ÏÈ×ÀÐ¤ÊÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬¤½¤Î¹ñ²ÈÍ½»»¤ÎÂ¿¤¯¤òÅê¤¸¤ë¡ÖNHS¡Ê¹ñÌ±ÊÝ·ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ÈÍ½»»¤ÎÂ¿¤¯¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹ñÌ±ÊÝ·ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢Äã¤¤¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ï·ò¹¯¤Ë³²¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¤À¤«¤é¹â¤á¤è¤¦¤È¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡×¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
°ÊÁ°¹Ö±é¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤ò¼þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê³Ø¹»¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤è¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¡áÅ·¸õ¤Ë¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡á²È¤Ë¤¿¤È¤¨¤Þ¤¹¡£±«¤¬¹ß¤í¤¦¤¬É÷¤¬¿á¤³¤¦¤¬¡¢Íë¤¬Íî¤Á¤è¤¦¤¬ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤è¤¦¤¬¡¢²È¤¬´è¾æ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ¿µ¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢²È¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·°Å·¸õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ò¤È¤¿¤Þ¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÌ¾¤Ê³¨ËÜ¡Ø»°É¤¤Î¤³¤Ö¤¿¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤³¤Î¡ÖÅ·¸õ¡×¤Î¤Û¤¦¤ò¡¢°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤ª´ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Æ¤ë¤Æ¤ëË·¼ç¤°¤é¤¤¤Î¸ú¤ÌÜ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Å·¸õ¤¬ÎÉ¤¤Æü¤â¤¢¤ì¤Ð°¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Å·¸õ¤òÁà¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤â¡¢²È¤ò´è¾æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÃí¤°»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÃí¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´è¾æ¤Ê²È¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ìÆü¤Ë¤·¤ÆÀ®¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÏÆ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ÐÉ¬¤º¤Ä¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÀ¸¥â¥Î¤Î¡¢¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤²È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤â¾·¤Æþ¤ì¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶¯¤¯¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤²È¡Ê¡á¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡Ë¤ò¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¡¦¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡¡²æ¤¬¹ñ¤È½ô³°¹ñ¤Î¤³¤É¤â¤È¼ã¼Ô¤Î°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×
¡¦¡ÖNational Health Service¡Ê¹ñÌ±ÊÝ·ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¡×
----------
Ã«¸ý ¤¿¤«¤Ò¤µ¡Ê¤¿¤Ë¤°¤Á¡¦¤¿¤«¤Ò¤µ¡Ë
´Ä¶³èÆ°²È¡¦¼Â¶È²È¡¦ºî²È
1988Ç¯ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£10Âå¤Çµ¯¶È¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ØÎ±³Ø¡£Â´¶È¸å¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥®¥Ë¥¢¤Ç³Ø¹»ÀßÎ©¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡¿M¡õA¡¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëIT´ë¶È¤Î¼èÄùÌò¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ø°Ü½»¤·¡¢µ¯¶È¡£2019Ç¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤Çµ¤¸õ´íµ¡¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¸½ºß¤âµ¤¸õ´íµ¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê´Ä¶³èÆ°²È¡¦¼Â¶È²È¡¦ºî²È Ã«¸ý ¤¿¤«¤Ò¤µ¡Ë