¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù·ë¤ÈæÆÌé¤¬É×ÉØ¤Ë¡ª¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë2¿Í¡×¡Ö»ØÎØ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè70²ó¤¬¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬·ãÊÑ¡ª ¾×·â¤Î¥ä¥Þ¥ó¥Ð¥®¥ã¥ë»Ñ
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¡È¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤âÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤¹¤ëÊ¿À®»þÂå¤Î¥®¥ã¥ë¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë±ÉÍÜ»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¡È¿©¤ÎÃÎ¼±¤È¥³¥ß¥åÎÏ¡É¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡Ê±ï¡¦¿Í¡¦»þÂå¡Ë¤ò¼¡¡¹¤È¤à¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢Ê¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡Âè70²ó¤Ï¡¢·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤ÈæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤Ï¡¢ÊÝÎ±¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ëº§¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æó¿Í¤¬¹Í¤¨¤¿À¸³è¥×¥é¥ó¤ò¿Æ¤¿¤Á¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£æÆÌé¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ç½é¤á¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ë»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±Ìîµå°Ê³°¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤¿¤È¸À¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Ï¡¢æÆÌé¤¬ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢·ë¤Ë±ÉÍÜ»Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÌä¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤òÁ°¤Ë¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«ËÍ¤é¤Î·ëº§¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿æÆÌé¤È·ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿ÊìÆ±»Î¤â°¦»Ò¤¬ÆÊÌÚ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Æó¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê°¦»Ò¤È¹¬»Ò¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËæÆÌé¤¬Ì»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢ËàÌí»³¡¦µÅÀ±Âæ¤ËË¬¤ì¡¢æÆÌé¤Ï·ëº§¼°¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¤È¡¢·ë¤Ë»ØÎØ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¹ç¤¤¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Ä¤¤¤ËÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë¤ÈæÆÌé¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë·ëº§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥è¥óÍÍ¤¡¡¼¡¼¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¾¡¼¡¼¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë2¿Í¡×¡ÖæÆÌé¤¯¤ó¡ª¤³¤Ä¤³¤ÄÃù¤á¤¿¤ª¶â¤Ç»ØÎØÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¤Þ¤µ¤«¤¢¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¡ª¤Ï¤§¡¼¡×¡Ö»ØÎØ¤Î¤¿¤á¤Ë¿À¸Í¤«¤éÂçºå¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Í¡¼¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬·ãÊÑ¡ª ¾×·â¤Î¥ä¥Þ¥ó¥Ð¥®¥ã¥ë»Ñ
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¡È¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤âÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤¹¤ëÊ¿À®»þÂå¤Î¥®¥ã¥ë¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë±ÉÍÜ»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¡È¿©¤ÎÃÎ¼±¤È¥³¥ß¥åÎÏ¡É¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡Ê±ï¡¦¿Í¡¦»þÂå¡Ë¤ò¼¡¡¹¤È¤à¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢Ê¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤òÁ°¤Ë¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«ËÍ¤é¤Î·ëº§¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿æÆÌé¤È·ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿ÊìÆ±»Î¤â°¦»Ò¤¬ÆÊÌÚ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Æó¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê°¦»Ò¤È¹¬»Ò¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËæÆÌé¤¬Ì»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢ËàÌí»³¡¦µÅÀ±Âæ¤ËË¬¤ì¡¢æÆÌé¤Ï·ëº§¼°¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¤È¡¢·ë¤Ë»ØÎØ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¹ç¤¤¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Ä¤¤¤ËÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë¤ÈæÆÌé¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë·ëº§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥è¥óÍÍ¤¡¡¼¡¼¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¾¡¼¡¼¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë2¿Í¡×¡ÖæÆÌé¤¯¤ó¡ª¤³¤Ä¤³¤ÄÃù¤á¤¿¤ª¶â¤Ç»ØÎØÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¤Þ¤µ¤«¤¢¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¡ª¤Ï¤§¡¼¡×¡Ö»ØÎØ¤Î¤¿¤á¤Ë¿À¸Í¤«¤éÂçºå¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Í¡¼¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£