フジテレビでは、13日よりダンス&ボーカルグループ「THE RAMPAGE」から派生した注目のHIP HOPユニット「MA55IVE THE RAMPAGE」の初の冠レギュラー番組『MA55IVE BASE』がスタートする。新番組『MA55IVE BASE』は、「MA55IVE THE RAMPAGE」のメンバーであるLIKIYA、神谷健太、山本彰吾、浦川翔平、鈴木昂秀の5人が、「THE RAMPAGE」の仲間であり、番組のMCを務める陣(THE RAMPAGE)と頼れる姐さんCrystal Kayとともに、第一線で活躍するミュージシャン、クリエイター、音楽好きの芸能人など、音楽に造詣が深いゲストを秘密基地『MA55IVE BASE』に迎え、音楽トークを繰り広げる。さらにここでしか見られないコラボセッションも披露し、世界的グループを目指していく音楽トークバラエティーだ。そしてこの番組には「ある大きな目的」が。

初回放送では、MA55IVEメンバーをよく知る陣が、メンバーに内緒で用意した「パーソナルキーワード」で5人を深掘り紹介。浦川は幼稚園児の頃からDJだった鈴木のフェチを暴露。神谷の幼少期の夢が明らかに。山本がビール愛を語る。音楽のルーツからフェチの話までメンバーの個性あふれる赤裸々トークが飛び出し、「MA55IVE THE RAMPAGE」結成秘話も明かされる。そしてMA55IVE同様にHIP HOPを愛する鈴木もぐら(空気階段)が登場!リーダーLIKIYAのとっておきの情報を明かし、意外な一面が明らかに。さらにMA55IVE THE RAMPAGEとCrystal KayによるSpecial Sessionも披露。m-flo loves Crystal Kayの「REEEWIND!」「I LIKE IT」をメドレーでお届けする。