¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ï¥Þー¥Ù¥ëÈÇ¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¡©¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡Ö¤ª¸ß¤¤»¦¤·¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡×
¡ÊMCU¡Ë°Û¿§¤Î¥Áー¥à¥¢¥Ã¥×±Ç²è¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ï¡¢MCU¤Î¥¢¥ó¥Á¥Òー¥íー¡¿¥ô¥£¥é¥ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡È°ÅÞ±Ç²è¡É¤À¡£À½ºîÈ¯É½¸å¡¢DC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ±¤¸¤¯¡È°ÅÞ±Ç²è¡É¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Þー¥Ù¥ëÈÇ¡Ø¥¹ー¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡Ù¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥ー¡¦¥Ðー¥ó¥ºÌò¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¤Ï¤¤¤¤ÓÈ¤¨¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
Âè82²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¸å¡¢¥¹¥¿¥ó¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë»¦¤·¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡£
Ì¾¾¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ò¥åー¥º´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¡Ê1985¡Ë¤Ï¡¢¤ï¤±¤¢¤Ã¤ÆµÙÆüÅÐ¹»¤ÎÈ³¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¹â¹»À¸5¿Í¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î»×¤¤¤äËÜ¿´¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¤¦¤Á¡¢¡È¼«Ê¬¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡É¤ò¸«½Ð¤·¤Ê¤¬¤éå«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä¤ÎÌÌ¡¹¤â¤½¤ì¤¾¤ì»ö¾ð´Þ¤ß¤Î°ÅÞ¤¿¤Á¤À¤¬¡¢Ç¤Ì³¤ËÄ©¤à¤¦¤Á¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
²áµî¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¤ÏËÜºî¤ò¡Ø¥«¥Ã¥³ー¤ÎÁã¤Î¾å¤Ç¡Ù¡Ê1975¡Ë¤Ë¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤¬¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤ÆÂÄÍî¤·¤¿½¸ÃÄ¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Èà¤é¤òÃÄ·ë¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤Î¤À¤È¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥¹¥¿¥ó¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¡¢¥¹¥¿¥ó¤ÏÊÆ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£ÂçÃÀ¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢Èæ³Ó¤Ç¤¤ë¥Þー¥Ù¥ë¤Î¥Áー¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤â¡¢¡ÖÆÈ¼«¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¥Þー¥Ù¥ë±Ç²è¤È¤ÏÈæ¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÈÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ïー¥Ðー¤ä¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥åー¡¢¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥ë¥¤¥¹¡á¥É¥ì¥¤¥Õ¥¡¥¹¤¿¤Á¤ÈºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢´²Âç¤Ç¡¢¤½¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¡×
±Ç²è¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ï2025Ç¯GW¸ø³«¡£
Source: ,