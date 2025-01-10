¡ÖËöÂ³¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡ÖÂ³¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡ª
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖËöÂ³¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖËöÂ³¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡Åç¸©¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê4Ê¸»ú¤ÇÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖËöÂ³¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤¨¤Ä¤®¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
ËöÂ³±Ø¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Ë¤¢¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£
±Ø¤¬¹âÂæ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¡¼¥à¤«¤é¤Ï³¤¤¬¸«¤¨¤Æ¼ª¤òÀ¡¤Þ¤¹¤ÈÄ¬Áû¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï8¡Ù¤ÎËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØJRÅìÆüËÜ¡Ù
¡¦¡Ø¤¤¤ï¤»ÔÌò½ê¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô