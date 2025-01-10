¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¥±¡¼¥ëSD¤È2027Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹Ž¢°ÎÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤Ž£
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï9Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥±¡¼¥ë»á(44)¤È¤Î·ÀÌó¤ò2027Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤«¤é2Ç¯¹¹¿·¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¸½Ìò»þÂå¤ò²á¤´¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¥×¥íÁª¼êÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¥±¡¼¥ë»á¡£¤½¤·¤Æ2022Ç¯²Æ¤Ë¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥Ä¥©¥ë¥¯»á¤«¤éSD¿¦¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
·ÀÌó±äÄ¹¤ò¼õ¤±¤Æ¥±¡¼¥ë»á¤ÏŽ¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¤È¤Æ¤â°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î°ÎÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤³¿ô½µ´Ö¤ÇÌÀ³Î¤ÊÌò³ä¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¡¢¶¦¤ËÂç¤¤ÊÌî¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëŽ£¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥±¡¼¥ë»á¤¬SD¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç2µ¨Â³¤±¤Æ2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ºòµ¨¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç5°Ì¤È¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¸½Ìò»þÂå¤ò²á¤´¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¥×¥íÁª¼êÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¥±¡¼¥ë»á¡£¤½¤·¤Æ2022Ç¯²Æ¤Ë¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥Ä¥©¥ë¥¯»á¤«¤éSD¿¦¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
·ÀÌó±äÄ¹¤ò¼õ¤±¤Æ¥±¡¼¥ë»á¤ÏŽ¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¤È¤Æ¤â°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î°ÎÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤³¿ô½µ´Ö¤ÇÌÀ³Î¤ÊÌò³ä¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¡¢¶¦¤ËÂç¤¤ÊÌî¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëŽ£¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥±¡¼¥ë»á¤¬SD¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç2µ¨Â³¤±¤Æ2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ºòµ¨¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç5°Ì¤È¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£