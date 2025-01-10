¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û 2025Ç¯1·î10Æü 7»þ21Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿Í×¿ÍÈ¯¸À¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó ¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶äÁíºÛ¡¡º£Ç¯¤ÎÍø²¼¤²¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¿ÉÊú¶¯¤¯¥Çー¥¿¤òÉ¾²Á ±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¡±Ñ¹ñºÄÍø²ó¤ê¤ÎµÞ¾å¾º¤ÏÌäÂê»ë¤»¤º¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý ¥Ü¥¦¥Þ¥óFRBÍý»ö¤ÏÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¼¨¤¹¡¢¥³¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÌÜÉ¸¤ò¡ÖÉÔ²÷¤Ê¤Û¤É¡×¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë