¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤Ë¼»ÅÊ!?¡¡µ¤»ý¤Á°¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×½õ»º»Õ¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤¢¤ëÉ×ÉØ¤ÎÏÃ
½Ð»º¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÎËÜ²»¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤³¤È¤â¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ö½õ»º»Õ¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤¢¤ëÉ×ÉØ¤ÎÏÃ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÉã¿Æ¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤
¢¦ À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¨¤ÆÎ¥º§¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Ë
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£