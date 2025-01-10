ÎëÌÚ¿Ç·¡¢ÎáÏÂ¤Î¡È¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡ÉÌò¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¡¡Ö»þÂå¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤ÏÉáÊ×Åª¡×
¡¡¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô3000ËüÉô¤ò¸Ø¤ëËÜµÜ¤Ò¤í»Ö¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ù¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë2Éôºî¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ú¶Ç¡ÛÊÔ¡Ù¡Ê1·î10Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¤Ï¿·À¸¡¦¶âÂÀÏº¤ÎÃÂÀ¸¡¢¡Ø¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ú³¡¡ÛÊÔ¡Ù¡Ê2·î7Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¤ÏÈà¤¬µðÂçÍø¸¢¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤Ë¤â±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤àÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§ÎëÌÚ¿Ç·¤¬ÂçÀ¼¤ÇµÍ¤á´ó¤ë¡¡¡Ø¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¡Ú¶Ç¡ÛÊÔËÜÍ½¹ð¸ø³«
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¶¶¹îÅµ¤ä±Ê°æÂç¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿ÇËÅ·¹Ó¤Ê¸µ¥ä¥ó¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡¦ÌðÅç¶âÂÀÏº¤ò¡¢º£²ó¤ÏÎëÌÚ¿Ç·¤¬¿·¤¿¤ËÇ®±é¡£¡Ö¶âÂÀÏº¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÎëÌÚ¤Ë¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤ÀÌòºî¤ê¤ä»£±ÆÈëÏÃ¡¢¤½¤·¤Æ»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤¿»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ü°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸¶ºî¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¡×
――ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤È¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¿Ç·¡Ê°Ê²¼¡¢ÎëÌÚ¡Ë¡§Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾ºî¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ê¿À®¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÎáÏÂ¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£¤ä¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀº°ìÇÕ¶âÂÀÏº¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ìµ»ö¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢2Éôºî¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤¿¶âÂÀÏº¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡§¸¶ºî¤ËÃé¼Â¤ËÊª¸ì¤ÏÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÊÔ¤Î¡Ú³¡¡ÛÊÔ¤Ç¤Ï¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÑÛ¡¹¤·¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¤¼ç¿Í¸ø¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¶âÂÀÏº¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£2Éôºî¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ê¥¹¥±ー¥ë´¶¤ä¿¼¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¶âÂÀÏº¤ÎÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬´Ñ¤ëÊý¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――¸¶ºî¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÎëÌÚ¡§¸¶ºî¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤Ï¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¾¯¤·ÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¸ÄÀ¤³¤½¤¬¶âÂÀÏº¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Àï¤¤Êý¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÉôÊ¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¶âÂÀÏº¤Î¿®Ç°¤ä¶¯¤¤Àº¿À¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¼«¿È¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎëÌÚ¡§ËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÆÍ¤µÍ¤á¤º¤Ë¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¶âÂÀÏº¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÄ¾¤µ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¾¯¤·¤Ï¶á¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
――±é¤¸¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¡¢³Ø¤Ó¤äµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¡§¶âÂÀÏº¤ÏÂÐÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸°ìËÜ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¬¤Á¤ÊÃæ¤Ç¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¶âÂÀÏº¤é¤·¤µ¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¡¢¶âÂÀÏº¤ÎÀº¿À¤¬½É¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÎëÌÚ¡§¶âÂÀÏº¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥í¥¦¥ê¥å¤Ç¿å¤ò¥Û¥Ã¥È¥¹¥Èー¥ó¤Ë2²ó¤«¤±¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Ê¤¼¤«3²ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÎÌ¤âÉáÃÊ¤è¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶âÂÀÏº¤Î²¿¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë»ÑÀª¤¬¼«Ê¬¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¡Ö¼Â¤Ï¶âÄÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
――³¤¤Î¥·ー¥ó¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë»£±ÆÈëÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡§³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥·ー¥ó¤«¤é»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¼«ÂÎ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³¤¤Î¹¤µ¤äÄ¬¤ÎÇ»¤µ¤ò¿ÈÂÎ¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Á¥¤ÎÀèÃ¼¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤à¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙNG¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£»£¤ê½ª¤¨¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤Î»ÑÀª¤¬ÊÑ¤Ê¡Ö¤¯¤Î»ú¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ïµù»Õ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢ºÆ»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙÁ¥¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ»£¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´Éô´¥¤«¤·¤Æ¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹ºî¶È¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
――¥¹¥Ýー¥ÄËüÇ½¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ë¤®¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡§¼Â¤Ï¶âÄÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¿å±Ë¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÓ¤ÎÉâ¤ÎØ¤â¤Þ¤À¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤18µé¤Ç¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç±Ë¤®¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡£º£²ó¡¢µù»Õ¤ÎÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤¤³¤¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¾¯¤·°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡§ ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â´é¤Ëå«ÁÏ¹Ñ¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª¸ß¤¤¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï²¿¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿²ñÏÃ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ü¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ò±Ä¶È¤¹¤ë¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥ó¡×
――ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¼ç¿Í¸øÁü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¡§SNS¤¬ÉáµÚ¤·¡¢ÊØÍø¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÌÌ¤âÂ¿¤¤È¿ÌÌ¡¢¾¯¤·¸ª¿È¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ç½ý¤Ä¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ê¬¡¢»×¤ï¤Ì¼õ¤±¼è¤êÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ´Ø·¸¤¬Ù¹¤ì¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡¢»þÂå¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤ÏÉáÊ×Åª¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤â¤·ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬ÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡§¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ò±Ä¶È¤¹¤ë¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
――ÀäÂÐ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡§¼«Ê¬¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏÆ»¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÆ°¤²ó¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤¿»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¡§ºÇ¶á¡¢»¶Êâ¤ÎÎÉ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À³¹¤òÊâ¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊÄÌ¤é¤Ê¤¤Æ»¤ä¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÊâ¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¿·Á¯¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»öÃæ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――1·î¤ËÉõÀÚ¤é¤ì¤ëËÜºî¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡§º£¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤ÏÎÉ¤¤»þÂå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼õ¸³¡¢½¢¿¦¡¢¾º¿Ê¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¬¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
――ÎëÌÚ¤µ¤ó¼«¿È¤Î2025Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
ÎëÌÚ¡§·ò¹¯¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï4Ç¯Á°¤Ë¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï²¿¤âÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÍè°ìÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤í¤½¤í¤Þ¤¿¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¡ÊÊ¸¡áº´Æ£¥¢ー¥·¥ã¥Þ¥ê¥¢¡Ë