¶µÁÄ¤ÎºÊ¤ä¡ÈÈþ¿Í»ÐËå¿®¼Ô¡É¤¬¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ë¡Ä¤Ê¤¼¥ª¥¦¥à¤Î¡ÈË½Áö¡É¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡ÖÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó¡×»ö·ï¤«¤é30Ç¯¸å¤Ë¤ß¤¨¤¿¡È¶µ·±¡É
¡¡¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£»ö·ï¤ÎºÇÂç¤ÎÀÕÇ¤¤¬¡¢¶µÁÄ¤Ç¤¢¤ëËã¸¶¾´¹¸¤³¤È¾¾ËÜÃÒÄÅÉ×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¶µÃÄ¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÃÏ²¼Å´¤Ç»ö·ï¤ò·è¹Ô¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î»ö·ï¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¼Ò²ñ¤Ï¤³¤ÎÃÄÂÎ¤ÎË½Áö¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¡Ê1¡Ë·Ù»¡¡¢¡Ê2¡Ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¡Ê3¡ËÃÎ¼±¿Í¡¦Ê¸²½¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¡¢½¡¶µ³¦¡¢¶µ°é¡¢À¯¼£¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê4Ëç¡Ë
¾¾ËÜÃÒÄÅÉ×¸µ»à·º¼ü¡ÊËã¸¶¾´¹¸¡Ë¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
È¿±þ¤¬Æß¤«¤Ã¤¿½éÆ°ÁÜºº
¡¡¤Þ¤º»ØÅ¦¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ºäËÜÊÛ¸î»Î°ì²È»¦³²»ö·ï¡Ê1989Ç¯11·î¡Ë¸å¤Î¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î½éÆ°ÁÜºº¤ÎÌäÂê¤À¡£
¡¡¼Â¹ÔÈÈ¤é¤Ï¡¢½¢¿²Ãæ¤Î°ì²È3¿Í¤ò½±¤¤¡¢»¦³²¸å¤Ë°äÂÎ¤äÉÛÃÄ¤Ê¤É¤ò±¿¤Óµî¤Ã¤¿¡£°ì¹Ô¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î¶µÃÄËÜÉô¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¡¢°äÂÎ¤òÄ¹Ìî¡¢¿·³ã¡¢ÉÙ»³¤Î»³Ãæ¤ËÊÌ¡¹¤ËËä¤á¡¢ÉÛÃÄ¤ò¾ÆµÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î±£ÊÃ¹©ºî¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢ºäËÜÊÛ¸î»Î¤Î²ÈÂ²¤äË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢·Ù»¡¤ËÆÏ¤±¤¿¡£Æ±Î½ÊÛ¸î»Î¤é¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Ë¥ª¥¦¥à´´Éô¤ÈºäËÜÊÛ¸î»Î¤È¤Î´Ö¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¡¢ÁÜº÷¤òµÞ¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡¢¤È¶¯¤¯Í×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ±¸©·Ù¤ÎÈ¿±þ¤ÏÃø¤·¤¯Æß¤«¤Ã¤¿¡£¶µÁÄ¤é¶µÃÄ´´Éô¤Ï¡¢·Ù»¡¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²¿¤é¤Î¥Þ¡¼¥¯¤â¤µ¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤ò½Ð¹ñ¡£À¾¥É¥¤¥Ä¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë»ØÌæ¤ò»Ä¤·¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¼Â¹ÔÈÈ¤Î»ØÌæ¾Ãµî¤Î¾Úµò±£ÌÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Ëä¤á¤¿¾ì½ê¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¸©·Ù¤ËÁ÷¤ê¤Ä¤±¤¿
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼Â¹ÔÈÈ¤Î1¿Í¤¬¶µÃÄ¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢ºäËÜÊÛ¸î»Î¤ÎÄ¹ÃË¤òËä¤á¤¿¾ì½ê¤ò¼¨¤¹¾ÜºÙ¤ÊÃÏ¿Þ¤òÆ±¸©·Ù¤ËÁ÷¤ê¤Ä¤±¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¡¢°ì±þ¤½¤Î¾ì½ê¤òÁÜº÷¤·¤¿¤¬¡¢°äÂÎÈ¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢°äÂÎ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÃÏ¿Þ¤¬¼¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Î¾ì½ê¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¤ÎÁÜº÷¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¶µÃÄ¤ÎÈÈ¹Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾¾ËÜ¡¦ÃÏ²¼Å´Î¾¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈï³²¤òËÉ¤²¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡£
É®¼Ô¤Î¼«Âð¤ËÆÇ¥¬¥¹¤¬¤Þ¤«¤ì¡Ä
¡¡¤½¤Î¸å¥ª¥¦¥à¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç½»Ì±¤Î²È¤òÅðÄ°¤·¤¿¤ê¡¢ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·Ù»¡¤Î¹ø¤Ï½Å¤«¤Ã¤¿¡£µÜºê¸©¤Ç»ñ»º²È¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¶µÃÄ»ÜÀß¤Ç´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤ò¡¢µÜºê¸©·Ù¤È·Ù»ëÄ£¤¬¸ß¤¤¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¹ç¤¦¸ÀÆ°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿®¼Ô¤Î¿Æ¤¿¤Á¤Çºî¤ëÈï³²¼Ô¤Î²ñ¤Î±Ê²¬¹°¹Ô²ñÄ¹¤¬²½³ØÊ¼´ïVX¤Ç½±¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢·Ù»¡¤ÏÅö½é¡¢·º»ö»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¡Ê¹¾Àî¡Ë¤Î¼«Âð¤ËÆÇ¥¬¥¹¥Û¥¹¥²¥ó¤¬¤Þ¤«¤ì¤¿·ï¤â¡¢ÁÜºº¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©·Ù¤ÏÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë²ÏÌîµÁ¹Ô¤µ¤óÈÈ¿ÍÀâ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¸©·Ù¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²½³ØÌôÉÊ¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤¦¥Á¡¼¥à¤¬¤Ç¤¡¢¥µ¥ê¥ó¤Î¸¶ºàÎÁ¤È¤Ê¤ëÌôÉÊ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥¦¥à¤Î¥À¥ß¡¼²ñ¼Ò¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¶¯À©ÁÜºº¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¡¤ÎÉÔÈ÷¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±¸©·Ù¤Î¾ðÊó¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯·Ù»¡Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¡¢¶¦Æ±¤·¤ÆÁÜºº¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ìä¤ï¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È°ìÉôÃÎ¼±¿Í¡¦Ê¸²½¿Í¤ÎÀÕÇ¤
¡¡Åö»þ¤ÎË¡¤ÎÉÔÈ÷¤ä·Ù»¡´Ö¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö·ï¸å¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢·Ù»¡ÎÏ¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Èï³²¼Ô¤ÎÂ°À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤¬½¡¶µË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èï³²¤ÎÁÊ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¬¹þ¤ß¡¦·É±ó¡¦·Ú»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢·Ù»¡¼«¿È¤¬½½Ê¬¤Ê¸¡¾Ú¤ò¤·¡¢²þÁ±¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£
¡¡¥ª¥¦¥à¤Ï¡¢ºäËÜ»ö·ï¤Çµ¿ÏÇ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿»þ´ü¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤È¡¢µÞÂ®¤Ë¿Í¤ä¶â¤ò½¸¤á¤Æ¶µÀª¤ò³ÈÂç¡£ÉðÁõ²½¤Î»ñ¶â¤äÏ«Æ¯ÎÏ¤òÆÀ¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶µÃÄ¤ÎÈ¿¼Ò²ñÅªÂÎ¼Á¤òÊ¤¤¤±£¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤È°ìÉôÃÎ¼±¿Í¡¦Ê¸²½¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÄ¶Ç½ÎÏ¤ä¡Ö¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¡×¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¥ª¥«¥ë¥ÈÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ó¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Ëã¸¶¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¤ä¥Ï¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¸ÀÀâ¤ò¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÅÚ¾í¤ò°é¤ó¤À¡£
¶µÁÄ¤ÎºÊ¤ä¡ÈÈþ¿Í»ÐËå¿®¼Ô¡É¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼
¡¡ºäËÜ»ö·ï¤Î¸å¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥ª¥¦¥à¤ò¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯¤È¤ê¤¢¤²¤¿¤ê¡¢Ëã¸¶¤ò¤¹¤°¤ì¤¿½¡¶µ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤Æ¸«¤»¤ëÈÖÁÈ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¶µÁÄ¤ÎºÊ¤ä¡ÈÈþ¿Í»ÐËå¿®¼Ô¡É¤òÏÃÂê¤Ë¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¶µÁÄ¤ò½Ð±é¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¶µÃÄ¤¬Ìµ³²¤ÇÈÈºá¤È¤ÏÌµ±ï¤Ê½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¹¤á¤¿¤Î¤â¥Æ¥ì¥Ó¤À¡£¿Íµ¤¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡ØÄ«¤Þ¤ÇÀ¸¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡Ù¤Ï¡¢Ëã¸¶°Ê²¼´´Éô¤ò¤½¤í¤Ã¤ÆÀ¸½Ð±é¤µ¤»¡¢»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¶µÃÄ¤ÎPR¤òµö¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢¥ª¥¦¥à¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢Æþ¿®¤·¤¿¼ã¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
À¯¼£¤ä¹ÔÀ¯¤âÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µÈËÜÎ´ÌÀ¡¢»³ÀÞÅ¯Íº¡¢·ªËÜ¿µ°ìÏº¡¢ÅçÅÄÍµÌ¦¡¢¹ÓËó¹¨¡¢»³ºêÅ¯¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î³Æ»á¤Ê¤É¡¢ï£ï£¡Ê¤½¤¦¤½¤¦¡Ë¤¿¤ëÃÎ¼±¿Í¡¦Ê¸²½¿Í¤¬¥ª¥¦¥à¤òÍÊ¸î¤·¡¢¾Î»¿¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿½¡¶µ³Ø¼Ô¤ÎÃæÂô¿·°ì»á¤Ï¡¢ºäËÜ»ö·ï¤Î¸å¡¢¼«¤é¥ª¥¦¥à¤Î¡ÖÊÛ¸î¿Í¡×¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËËã¸¶¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÊ©¶µ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤â¤¢¤ëÆ±»á¤¬¡Ö¶¸µ¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð½¡¶µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈËã¸¶¤Î¸ÀÆ°¤ä¶µÃÄ¤Î¹Ô¤¤¤òÀµÅö²½¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢³Ø¹»¤ä¼Ò²ñ¤Ç¤Î¥«¥ë¥ÈÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤ÏÁ´¤¯ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åý°ì¶µ²ñ¡Ê¸½¡¦À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ´Ø·¸¼Ô¤Î»Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê©¶µ·Ï¥«¥ë¥È¤Î¥ª¥¦¥à¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½¡¶µ¼Ô¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¯¼£¤ä¹ÔÀ¯¤â¥«¥ë¥ÈÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¤ÎÌµÃÎÌµ´Ø¿´¤Ë¤Ä¤±¤³¤ß¡¢¶µÃÄ¤Ï¤µ¤é¤ËÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÇüÂç¤Ê»ñ¶â¤ò½¸¤á¡¢ÉðÁõ²½¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤À¡£¤³¤³¤«¤é¶µ·±¤ò³Ø¤Ö¤Ê¤é¤Ð¡¢¥«¥ë¥ÈÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ä¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î¶µ°é¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢¡¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ï¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä·ÝÇ½¤Þ¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î»ö¾Ý¤òÉý¹¤¯ÌÖÍå¤·¤¿¡ØÊ¸éº½Õ½©¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó 2025Ç¯¤ÎÏÀÅÀ100¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹¾Àî ¾Ò»Ò¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½ÐÈÇ¡Ë