WÇÕ8¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤â¡È´Ô¸µ¡É¤µ¤ì¤ëÆ²°ÂÎ§¤ÎÊÑËÆ¡Ö²¶¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
WB¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤âÆ²°Â¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£(C)Getty Images
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ²°Â¤ÎÀ®Ä¹
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¸Å¹ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´15»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢5ÆÀÅÀ¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5¥´¡¼¥ë¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤À¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÆ²°Â¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£9Àá¤Î¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¸å¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ²°ÂÎ§¤¬Á¯Îõ¤Ê°ìÈ¯¡ª¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö·æ½Ð¤·¤¿¥×¥ì¡¼¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿·è¾¡ÃÆ¤ò¸«¤ë
¡Ö¼Â¤ÏËþÂ¤·¤¿»î¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤È¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤È¤Î2»î¹ç¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤À½Ð¤»¤Æ¤Ê¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¼è¤ì¤Ð¡ØÀä¹¥Ä´¤À¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¥×¥í¤È¤·¤ÆÂç»ö¡£
¡¡ËÍ¤â¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤·¡£¤Ç¤â¡¢µÕ¤Ë¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡Æ²°Â¤Ï¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤À¡£µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢Àï¾ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë´ð½àÃÍ¤Ï²¤½£¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ëÃæ¤ÇÉ¬Á³Åª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤¤Ë¡Ø²¶¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹¶¼é¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î´Ä¶¤òµá¤á¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥·¥å¥È¥é¥¤¥Ò¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·³Ê¤ÇÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤ÇÆ²°Â¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼éÈ÷¤Ç¤Î¹×¸¥¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ï¢Â³¤·¤Æ¾ï¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¥×¥ì¡¼¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æºòµ¨¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡ÊWB¡Ë¤Ë¤âÄ©Àï¡£¼éÈ÷ÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤½¤³¡ÊWB¡Ë¤ò¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡£´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½õ¤«¤ë°ì¤Ä¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡£4¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤â¼éÈ÷¤¬¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¶¤ò°ì¤Ä²¼¤í¤·¤Æ5¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¼é¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Î°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Àï½ÑÅª¤Ë¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ì¤³¤½ÂåÉ½¤À¤È¤«¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÁª¼ê¤³¤³¤â¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â½õ¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÆ²°Â¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤ÊÁª¼ê¤À¡£¼éÈ÷ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼éÈ÷¤À¤±¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¡Ø¤½¤ì¤Ç¤è¤·¡Ù¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£5¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¼«¿Ø¿¼¤¯¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¤Ï±ó¤Î¤¤¤¿¡£WB¤Î¥¿¥¹¥¯¤òÅª³Î¤ËÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¹¶·â¤ËÍí¤à¤«¡£Å¨¿Ø¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÆ¯¤¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢º£µ¨¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢4-5-1¤Î¹¶·âÅª±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ²°Â¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÍß¤·¤¤¤Î¤«¤ò´ÆÆÄ¤ä¥Á¡¼¥à¤ËÅª³Î¤ËÅÁ¤¨¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«½Ð¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¥×¥ì¡¼ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤Î»ÅÊý¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶¯¹ë¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ê¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹Æ²°Â¡£Èà¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤À¡£(C)Getty Images
»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤ÎÃæ¤Ç»î¹Ô¤·Â³¤±¤ëÆ²°Â
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½éºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤¦¥·¥å¡¼¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤À¤±¤Ë¡¢½øÈ×¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡38ºÐ¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤ÊÁª¼ê¤¬Ãæ±û¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¿·µ¡¼´¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÁÀ¤¤¤¬½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Áê¼ê¼éÈ÷¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ì¤º¡Ä¡Ä¡£¹¶·â¿Ø¤¬¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ²°Â¤â¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæ¤Ç¼õ¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È³°¤Ç¤Ï¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ë¡£1ÂÐ1¤Î¾ìÌÌ¤¬ÀµÄ¾µîÇ¯¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¸µ¤Ç¤Î¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤¬¾¯¤·¼º¤ï¤ì¤¿ÅÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥¤¥É¤Ç¤Îµ¯ÅÀºî¤ê¤ä¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¸Ä¿Íµ»¾¡Éé¤Ç¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤ÏÃæ±û¤«¤é¤Î¹¶·â¤ò¥±¥¢¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¥µ¥¤¥É¤ò¼«Á³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¥°¥ì¥´¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥°¥ì¥´¥ê¥Á¥å)¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥¯¥í¥¹¤òÂ¿¤¯¤¢¤²¤¿¤é¤Ê¤È¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥ê¥¢¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¡×
¡¡Æ²°Â¤Ï¤½¤¦»î¹ç¤ò¿¶¤ê¤«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥·¥å¡¼¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤â¼«Ê¬¤¬»Ö¸þ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂç»ö¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬Ã£¤ÎÉð´ï¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤«¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯½ªÈ×¤Ë¤Ï¥°¥ì¥´¥ê¥Á¥å¤È¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼¤ÎÆó¿Í¤òÆ±»þ¤Ëµ¯ÍÑ¡£Â®¤µ¤È¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¤µ¤â¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ßÆþ¤ì¤À¤·¤¿¡£Æ²°Â¤Ï¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤È¤Æ¤â¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬º£Ç¯¤«¤é¤ä¤ê¤À¤·¤¿¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤³¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥°¥ì¥´¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤¬¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÍ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿·¤·¤¤Àï½Ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢Îý¤ê¾å¤²¤Æ¤·×²è¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯ÊÝ¾Ú¤â¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÁê¼ê¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£Áê¼ê¤âÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£2¤Îºö¡¢3¤Îºö¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼ê»¥¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ËÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤¹¤«¡£¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¶¯¤µ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¹¤Î¤«¡£»î¹ç¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤¬½Ö»þ¤ËÈùÄ´À°¤ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹¶¼é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î8¶¯°Ê¾å¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤¤¤ÞÆ²°Â¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÇÂ³¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¸«¤ì¤ëËÜ¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬À¤³¦¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¾å¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
[¼èºà¡¦Ê¸: ÃæÌîµÈÇ·È¼¡¡Text by Kichinosuke Nakano]