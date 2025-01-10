·§Ìî¸ÅÆ»¤ÏChatGPT¤â¿äÁ¦¡¡³¤³°¤«¤é¤ÎË¬Ìä¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ
¥«¥Ê¥À¤«¤éÍè¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Û¥ä¥Î¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¡áÏÂ²Î»³¸©¡¦·§Ìî¸ÅÆ»¡¢³°»³½Ó¼ù»£±Æ
·§Ìî¸ÅÆ»¡¦ÃæÊÕÏ©¤Î½É¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¶á¹Ù¤ÎÅç¤«¤éÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Û¥ä¥Î¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤ÈºÊ¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£Ä«8»þ¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤È°ì½ï¤Ë½É¤ò½Ð¤Æ¡¢·§Ìî¸ÅÆ»¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÊµÜÃÏ¤æ¤¦¡Ë
²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¤¿¤É¤ëÎ¹
Ä«¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®±«¤Ï¡¢¿¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¶õ¤¬ÌÚ¡¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Êâ¤¤Ê¤¬¤é¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥«¥Ê¥À¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¸«¤ë¤ÈÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤¡£Îò»Ë¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿»û¤ä¿À¼Ò¡¢¤³¤¦¤·¤¿½äÎéÏ©¤ËÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¡ÊÀº¿ÀÀ¡Ë¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï¥«¥Ê¥À¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Æü·Ï3À¤¤À¡£·§Ìî¸ÅÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ôÇ¯Á°¡£¤É¤³¤Ç¸«¤¿¤Î¤«¤¤¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤ÌÚ¡¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤³¤¬ÂçÀÎ¤«¤é¤Î½äÎéÏ©¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢Êâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï2²óÌÜ¤À¡£
¤·¤Ð¤é¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤¬¼ÐÌÌ¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥Ë¤¬¤¤¤ë¡×¡£¤Ì¤ì¤¿´ä¤Î·ä´Ö¤«¤é¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÂô¥¬¥Ë¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÊÕÏ©¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¨¤ì¤¿»³¤Î´äÈ©¤«¤é¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÂô¥¬¥Ë¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡áÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¡¢µÜÃÏ¤æ¤¦»£±Æ
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ»¤Ð¤¿¤ÎÃÏÂ¢¤äÀÐÈê¤ò¸«¤Æ¤Ï¡¢Â¤ò»ß¤á¤ë¡£¿È¤ò¤«¤¬¤á¡¢¼ê¿¨¤ê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¤Ê¤Ç¤ë¡£¡ÖÀÎ¤Î¿Í¤¬¼ê¤ÇÀÐ¤òÄ¦¤Ã¤¿¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡×
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤Î¶»¸µ¤Ë¤ÏÈà¤Îºî¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¸«¤¨¤ë¡£¡ÖÈà¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¼êºî¤ê¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¡£
Ì¸¤ÎÎ©¤Á¤³¤á¤ëÃæÊÕÏ©¤òÊâ¤¯¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Û¥ä¥Î¤µ¤ó¤È¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¡á·§Ìî¸ÅÆ»¡¢µÜÃÏ¤æ¤¦»£±Æ
±«¤Ë¤Ì¤ì¤¿Â¸µ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¡£
ÉãÊý¤ÎÁÄÉã¤Ï¾®ÅÄ¸¶½Ð¿È¤Ç¡¢ÉÏ¤·¤¤À¸³è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥«¥Ê¥À¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½£¤Ø¤È°ÜÌ±¤·¡¢ÅÚÃÏ¤ò³«Âó¤·¤ÆÇÀ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤â·§ËÜ¸©¤«¤é¥«¥Ê¥À¤Ø°ÜÌ±¤·¤¿¡£Î¾ÁÄÉãÊì¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¡£¤À¤¬¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢Æü·Ï¥«¥Ê¥À¿Í¤Ï³«Âó¤·¤ÆÆÀ¤¿ÇÀÃÏ¤ä²È¤òË×¼ý¤µ¤ì¡¢ÆâÎ¦Éô¤Ø¤È°Ü½»¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÏÆü·Ï¿Í¤ÎÅÚÃÏ¤äºâ»º¤òË×¼ý¤·¡¢Çä¤êÊ§¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆü·Ï¿Í¤è¤ê¤Ò¤É¤¤°·¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Î°Å¤¤Îò»Ë¤À¡×
Àï¸å¡¢Î¾¿Æ¤ÏÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤·¤¿ÌÜ¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤ò¥«¥Ê¥À¿Í¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤¿¡£ÁÄÉãÊì¤âÎ¾¿Æ¤â¡¢Àï»þÃæ¤Î¤³¤È¤Ï¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½µ¤Ë²¿ÅÙ¤«¿©Âî¤Ë¾å¤¬¤ëÆüËÜÉ÷¤ÎßÖ¤áÊª°Ê³°¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°é¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï°ì¸®¤ÎÌ±²È¤ÎÁ°¤ÇÂ¤ò»ß¤á¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤ë¤È¡¢Äí¤Ë¤Ï½ê¶¹¤·¤ÈËßºÏ¤äÈ¿¢¤¨¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤âÄí¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¾®¤µ¤ÊÈ¿¢¤¨¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÈ¿¢¤¨¤òÃÖ¤¯¤Î¤«¡×
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤ÏÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤ÊÈ¯¸«¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤¬¥«¥Ê¥À¤Ç»ý¤ÁÂ³¤±¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è½¬´·¡£¤½¤ÎÃÇÊÒ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¤¿¤É¤Ã¤¿Æ»¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¡£
¹âÂæ¤ÎÅ¸Ë¾¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë½Ð¤¿¡£¾®±«¤Ë¤«¤¹¤ó¤À¸þ¤³¤¦¤Ë¾®¤µ¤¯ÂçºØ¸¶¡Ê¤ª¤ª¤æ¤Î¤Ï¤é¡Ë¤ÎÄ»µï¤¬¸«¤¨¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿É×ÉØ¤È¤½¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë½»¤à¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÉ×ÉØ¤é6¿Í¤¬ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤Ê¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·§Ìî¸ÅÆ»¤ÎÅÓÃæ¡¢ÂçºØ¸¶¤ò¸«²¼¤í¤¹Å¸Ë¾Âæ¤Ç¡¢µÙ·Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿³¤³°¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¿¤Á¡£Êâ¤¤Ê¤¬¤é½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡á·§Ìî¸ÅÆ»¡¢µÜÃÏ¤æ¤¦»£±Æ
¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¡¢¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÎ¹¤ÎÂé¸ï¡Ê¤À¤¤¤´¡ËÌ£¤À¤è¡×¤È¡¢°ì¿Í¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤µ¤ó¤ÏºÆ¤ÓÊâ¤½Ð¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢1000Ç¯°Ê¾å¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¤É¤³¤«¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤³¤òÊâ¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ¹¤¬Î¾¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤ÎÀ¸¤¤¿Æ»¤ò¤¿¤É¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¿©Âî¤ÇÃÆ¤à²ñÏÃ
·§Ìî¸ÅÆ»¤Ï¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¾®¤µ¤Ê½¸Íî¤òÄÌ¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ï¡¢´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¸Å¤¯¤«¤é·§Ìî·Ø¤ËÍè¤ë»²ÇÒ¼Ô¤¬²È¤ÎÎ¢¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤½¼Ô¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×
ÅÄÊÕ»ÔÃæÊÕÏ©Ä®¶áÏª¡Ê¤Á¤«¤Ä¤æ¡Ë¤Ç¡¢2019Ç¯¤«¤é¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ö¶áÏª¤½¤é¡×¤ò±Ä¤àÅ·ÌîÄ¾Èþ¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤¹¡£É×¤ÎÂÙ¹Ô¤µ¤ó¤È¿ÀÆàÀî¸©¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÏÂ²Î»³»Ô½Ð¿È¤ÎÂÙ¹Ô¤µ¤ó¤È¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£
Ì±²È¤ò²þ½¤¤·¤¿½É¤Ç¡¢1Ç¯¤ËÌó1000¿Í¤ÎµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÌó9³ä¤Ï³°¹ñ¿ÍµÒ¤À¡£
½ÉÇñµÒ¤Ë¿©»ö¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëÅ·ÌîÄ¾Èþ¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¡áÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¡¢³°»³½Ó¼ù»£±Æ
Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢1Æü¤Î¥ë¡¼¥È¤òÊâ¤½ª¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ÅþÃå¤·»Ï¤á¤¿¡£´À¤òÎ®¤·¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÍá°á¤òÃå¤ÆÂç¤¤Ê¿©Âî¤ò°Ï¤à¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿¿Æ»Ò3¿Í¡¢°ì¿ÍÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¼ã¼Ô¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉ×ÉØ¤Î6¿Í¤ÇÍ¼¿©¤ò°Ï¤ó¤À¡£»É¤·¿È¡¢·Ü¤Î¾È¤ê¾Æ¤¤ÈÌîºÚ¡¢»¨¹òÊÆ¤Î¤´ÈÓ¤È¤ª¤ß¤½½Á¡¢·ª¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡£¤ªÊÆ¤ÏÆ±¤¸½¸Íî¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ª¤ÏÄí¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤¹¤Ù¤ÆÄ¾Èþ¤Î¼êºî¤ê¤À¡£
¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤Ï·Ü¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ¦ÉåÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¡£¾®Çþ¤Ê¤É¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤·¤ç¤¦¤æ¤âÀìÍÑ¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¤â¤Î¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿©»ö¤òºî¤ë¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿ÍÆ±»Î¤À¤¬¡¢¿©Âî¤Ç¤Ï¤¹¤°²ñÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¿¥¤¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¤äÄ¹Ìî¤â¤¤¤¤¡×¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤¢¤ëÌë¤Ë¤Ï¡¢3ÁÈ¤Î¤¦¤Á2ÁÈ¤¬¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤Î·Ð¸³¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹ñ¤Î¼«Á³¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸³è¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ºß½»¤Î¥¥à¡¦¥Õ¥é¡¼¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤Ï¡¢¡Ö³°»ñ·Ï¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£¡Ö·§Ìî¤¬¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¡×
Í¼¿©»þ¤Ë½ÉÇñµÒ¤È´¥ÇÕ¤¹¤ëÅ·ÌîÂÙ¹Ô¤µ¤ó¡Ê¿¿¤óÃæ¡Ë¡áÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¡¢³°»³½Ó¼ù»£±Æ
½é¤á¤ÆÍèÆü¤·¡¢1¿Í¤Ç·§Ìî¸ÅÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥¹¥Æ¥É¥Ë¥Ã¥¯¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥·¥¢¥È¥ë¤Ç¤â¡¢¤è¤¯1¿Í¤Ç¥È¥ì¥¤¥ë¤òÊâ¤¤¤Æ²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¿¹¤ÎÃæ¤òÊâ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Å¤¤½äÎé¤ÎÆ»¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¼«Á³¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯¤³¤È¤¬âÔÁÛ¡Ê¤á¤¤¤½¤¦¡Ë¤ËÄÌ¤¸¤ë¡¢¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¡¦¥á¥é¥í¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï¡Ö¼«Á³¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯¤³¤È¤ÏâÔÁÛ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Æü¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¿ÍÀ¸¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
Ä¾Èþ¤µ¤ó¤ÈÂÙ¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢»þ¡¹ÏÃ¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿©Âî¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï3000¿Í¤ò¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¥Ô¡¼¥×¥ë¤È¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÆ¨¤ì¤¿»ÐËå¤¬¡¢Åö»þ¤Îµ²±¤òÌþ¤ä¤½¤¦¤ÈÊâ¤¤ËÍè¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÃËÀ¤¬¡¢ËãÌôÃæÆÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿Ìë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤ë¤Î¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÂÙ¹Ô¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ÃæÊÕÏ©¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¾¡¼¥¸¥å¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤É¤¡×¤ÎÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·§Ìî¸ÅÆ»¤ò¤É¤³¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ËÆüËÜ¤ÎÎ¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢·§Ìî¸ÅÆ»¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×
ÃæÊÕÏ©¤Î½É¤Î¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï½ÉÇñ¼Ô¤¬»Ä¤·¤¿·§Ìî¸ÅÆ»¤Î³¨¤ä¸ÀÍÕ¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡á·§Ìî¸ÅÆ»¡¢³°»³½Ó¼ù»£±Æ
Ãã²°¤Ç¸ò¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á
È¯¿´Ìç²¦»Ò¤«¤é·§ÌîËÜµÜÂç¼Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤Æ1»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡ÖÉúÇÒ²¦»Ò¡Ê¤Õ¤·¤ª¤¬¤ß¤ª¤¦¤¸¡Ë¡×¤ËÃå¤¯¡£¤½¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ÉúÇÒÃã²°¤À¡£
´¥¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬ÌÀ¤ë¤¤À¼¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¹¡¦¥¤¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ï¡¼¥Ö¡¦¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Çºî¤Ã¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¡Ö¤·¤½¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡Ê200±ß¡Ë¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ËÊª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤µ¤È¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö·î¤Ë2²ó¡¢»ÔÌò½ê¤Ç³«¤«¤ì¤ë±Ñ²ñÏÃ¹ÖºÂ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤â¤¦7Ç¯¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
Ãã²°¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ»Ö7¿Í¤¬¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤Î¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÃÏ¿Þ¤ò¸«¤Æ¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÊÉ¤ËÅ½¤Ã¤¿À¤³¦ÃÏ¿Þ¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¡£
´¥¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¶á¤¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£¡Ö¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤¯¤ì¤ÐÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¡×
¤ªÃë»þ¤ËÉúÇÒÃã²°¤Ë½¸¤Þ¤ë³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¿¤Á¡£¤³¤³¤ÇÃë¤Î¤ªÊÛÅö¤ò³«¤¡¢·§ÌîËÜµÜÂç¼Ò¤Ø¤ÈÊâ¤¯¡á·§Ìî¸ÅÆ»¡¢³°»³½Ó¼ù»£±Æ
¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡×¤òµá¤á¤Æ
¤ªÃë¤É¤¤ÎÃã²°¤ÏË»¤·¤¤¡£¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë³°¹ñ¿ÍµÒ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥«¥Ê¥À¤«¤éÍ§¿Í¤ÈÍè¤¿¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¬¡¼¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¼«Á³¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¹Âç¤Ê¿¹ÎÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¸À¤¦¤È¡Ö·§Ìî¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬Á´¤¯°ã¤¦¡£¤³¤³¤Ï½äÎéÏ©¤ÈÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤È¼«Á³¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¡×
ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·§Ìî¸ÅÆ»¤ò¸À¤¤É½¤¹¤Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÍè¤¿¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¥Í¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤±¤ëÎ¹¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£·§Ìî¸ÅÆ»¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¥¹¥Æ¥É¥Ë¥Ã¥¯¤µ¤ó¤â¡Ö·§Ìî¸ÅÆ»¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÌÌ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¥á¥é¥í¤µ¤ó¤â¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÎ¹¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£Îò»Ë¤ä½äÎéÏ©¤Ê¤É¤ÎÇØ·Ê¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÀº¿ÀÅª¤Ê½¼Â´¶¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿³¨ÇÏ¡áÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¡¢³°»³½Ó¼ù»£±Æ
¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡×¤òµá¤á¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Î¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤«¤éÍè¤¿¥ê¥Ê¡¦¥·¥ç¥¥ç¥ì¥ä¡¼¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤ÈÍ§¿Í¤Î¥¢¥ó¥Þ¥ê¡¼¡¦¥ê¥¹¥Ó¥ç¡¼¥°¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤À¡£
·§Ìî¤ËÍè¤ëÁ°¤Ë¤ÏÅìµþ¤äÂçºå¡¢µþÅÔ¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤¿¤È¡¢Âç¤¤Ê´ä¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ð¤«¤ê¤À¡£·§Ìî¸ÅÆ»¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥ì¥¤¥¡ÊÎîµ¤¡Ë¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
²¿¥«·î¤âÀè¤Þ¤Ç½ÉÇñÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·§Ìî¸ÅÆ»¤ò¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï½É¤ò¼è¤é¤º¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÇñ¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤ÈÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¡Ø¤¦¤Á¤ËÇñ¤Þ¤ë¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¡×¤È¥·¥ç¥¥ç¥ì¥ä¡¼¤µ¤ó¡£
È¾¿®È¾µ¿¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖºòÌë¤Ï¶á¤¯¤Î¿À¼Ò¤Î¿Í¤¬²È¤ËÇñ¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ª¶â¤ÎÀáÌó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤À¤«¤é¤È¡¢½ÉÇñÂå¤Ë¶á¤¤¤ª¶â¤ò¤ªÎé¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤ªÃë¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤íº£ÌëÇñ¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃµ¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÃã²°¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
»ä¤âºÆ¤Ó¡¢·§ÌîËÜµÜÂç¼Ò¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤¿¡£
Ä«¤«¤é¤Ñ¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿±«¤Ï¼¡Âè¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÚ¡¹¤Î´Ö¤ò±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ì¤«¤ë¤ó¤ÀÂ¸µ¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢1»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·§ÌîËÜµÜÂç¼Ò¤ËÃå¤¤¤¿¡£
±«¤Ë¤Ì¤ì¤¿ËÜÅÂ¤Ï¡¢¹ß¤ê¤Æ¤¤¿»³¡¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÙÊª¤ò²¼¤í¤·¤ÆËÜÅÂ¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¤È¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Èè¤ì¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
ËÜµÜ¤Î³°¤ÏÀÅ¤«¤ÊÄ®¤À¡£ÇÉ¼ê¤Ê¤Î¤Ü¤ê¤â¡¢¤Ï¤ä¤ê¤Î¿©¤ÙÊª¤ÎÅ¹¤Î¹ÔÎó¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡£»²ÇÒ¤ò½ª¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½É¤Ø¤È»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
·§ÌîËÜµÜÂç¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë³¤³°¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¡áÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¡¢³°»³½Ó¼ù»£±Æ
·§Ìî¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤
º£Ç¯¤Ï¡¢±ß°Â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤éÄ®¤òÊâ¤¯¸÷·Ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê´·¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿Å¹ÊÞ¤ä¡¢Âç¤¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤¬³ÆÃÏ¤Ë¤Ç¤¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¤ËÎó¤¬±ä¤Ó¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Öºî¤é¤ì¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¡×¤ò½ä¤ë¤è¤ê¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÆüËÜ¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤ÎÀ¸³è¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Î¹¹Ô¼Ô¤â¤Þ¤¿¡¢³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·§Ìî¸ÅÆ»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
·§Ìî¸ÅÆ»¤ÎÎ¹¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ÇìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤À¡£Ë¬¤ì¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÄ¹¤¤Î¹Äø¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¿ôÆü´Ö¤Î½ÉÇñ¤È²ÙÊª¤Î±¿ÈÂ¡¢µþÅÔ¤äÂçºå¤«¤é¤Î¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à³¤³°µÒ¸þ¤±Î¹¤Î¥×¥é¥ó¤Ï20Ëü¡Á30Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êâ¤¯¤Î¤Ï¿¹¤È¸Å¤¤½¸Íî¡£ËèÆü½äÎéÏ©¤òÊâ¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸³è¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤ò¸«¤¤¤À¤¹¿Í¤Ë¤·¤«¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤È°ì½ï¤Ë½É¤ËÇñ¤Þ¤ê¡¢Êâ¤¯Ãæ¤Ç¡¢»ä¼«¿È¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö·§Ìî¤òË¬¤ì¤ë³¤³°µÒ¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î½¬´·¤äÊ¸²½¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¦À®½Ï¤·¤¿Î¹¹Ô¼Ô¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤è¤ê¿·¤·¤¯¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤Ê¤«¤ÇÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¿ÁÇËÑ¤ÊÀ¸³è¤äÀ¸¤Êý¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¼«Á³¤ò³Ú¤·¤à¡£
ÅÄÊÕ»Ô·§Ìî¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¤Ç·§Ìî¸ÅÆ»¤ò³¤³°¤ËÇä¤ê½Ð¤·¤¿¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥È¥¦¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö½é¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³¤³°¤«¤é¿Í¤¬Íè¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ö¤«¤ëÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¡Ö·§Ìî¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤«¤é¿Í¤¬Íè¤ë¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Ñ¸÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤¿Î¹¤À¤Ã¤¿¡£