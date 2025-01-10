¡ÚÆÈ¼«¡Û¤Ê¤¼¡©¿Íµ¤¤ÎÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¸°·ê¤ËÀÜÃåºÞµÍ¤á¡Ä¹âÎð¤ÎÃË¤Ë¤è¤ë°¼Á¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡¡ÆþÇ°¤Ë¡È²¼¸«¡É¤â¸½¾ì¤Ë¡È¾ÚµòÉÊ¡í»Ä¤¹¤º¤µ¤ó¤µ¡¡Å¹¼ç¤¢¤¤ì¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¡¡Åìµþ¡¦¿·½É¶è
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤â¤¦¤Ê¤ë¡¢Å¹¼ç¤¬ÄÉµá¤·¤¿Ê¡²¬ËÜ¾ì¤ÎÌ£¡£
Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ëÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¡¢³«Å¹Á°¤ÎÅ¹Àè¤ËÎ©¤Ä1¿Í¤Î¹âÎð¤ÎÃË¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤Ë¤ä¤éÆþ¸ý¤ÇÅ¹Æâ¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¡Ä¡£ÃË¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¹Ô¤¸ò¤¦Êâ¹Ô¼Ô¤Î»Ñ¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°¼Á¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤È¤Ï¡©
Êâ¹Ô¼Ô¹Ô¤¸ò¤¦Ãæ¡ÄÉÔ¿³¤Ê¹âÎð¤ÎÃË
¤ªÀµ·îµÙ¤ßÃæ¤À¤Ã¤¿4Æü¸á¸å6»þ²á¤®¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ëÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÅ¹¤ÎÆþ¸ý¤Ë¡¢¹âÎð¤ÎÃË¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤«¤é²¿¤«¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤ÆÅ¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÀÜ¶á¤·¡¢¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¡¢¸°·ê¤ò¶Å»ë¤·¤Æ²¿¤«¤òº¹¤·¹þ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
ÃË¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ö¤Á¤ã¤óÅ¹¼ç¡¦¹ÃÈå¹¯ÂÀ¤µ¤ó¡§
¡Ê¸°¤¬¡ËÅÓÃæ¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸°·ê¤ËÀÜÃåºÞ¤é¤·¤Êª¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤µ¤é¤ËÅ¹¼ç¤¬±ÇÁü¤«¤é´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃË¤Î¡Ö·×²èÀ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ö¤Á¤ã¤óÅ¹¼ç¡¦¹ÃÈå¹¯ÂÀ¤µ¤ó¡§
¡ÊÆ±¤¸Æü¤Ë¡Ë°ìÅÙ²¼¸«¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£2²ó¸°·ê¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤Î¤Ç³ä¤È·×²èÅª¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¼è¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£
·×²èÅª?¤¿¤À¸½¾ì¤Ë¤Ï·èÄêÅª¤Ê¡È¾ÚµòÉÊ¡É¤¬
·×²èÅª¤Ê°ìÊý¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ë¥â¥Î¡×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ö¤Á¤ã¤óÅ¹¼ç¡¦¹ÃÈå¹¯ÂÀ¤µ¤ó¡§
¾ÚµòÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤ÏÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÀÜÃåºÞ¤À¤Ã¤¿¡£
ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ö¤Á¤ã¤óÅ¹¼ç¡¦¹ÃÈå¹¯ÂÀ¤µ¤ó¡§
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ªÁÆËö¤ÊÈÈºá¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºî¶È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¸½ºß¤ÏÉ½¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÊÄ¤á¤Æ¸°¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉÈÈ¾å¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ö¤Á¤ã¤óÅ¹¼ç¡¦¹ÃÈå¹¯ÂÀ¤µ¤ó¡§
¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¾ð¤±¤Ê¤¤¡£¤¢¤¤ì¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×1·î9ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë