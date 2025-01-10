15²¯±ßÁêÅö¤Î¶â²ôÌ©Í¢¤«¡¡´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¤é¤òÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ
¡¡´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î¹Ò¶õ²ßÊªÊØ¤Ç¤ª¤è¤½15²¯±ßÁêÅö¤Î¶â²ô¤òÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¤é5¿Í¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀÇË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñÀÒ¤Îìä¾ÍÞ§Èï¹ð¤ÈËÑÃ¤ÉÒÈï¹ð¤é5¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡ìäÈï¹ð¤é¤ÏµîÇ¯1·î¡¢¹á¹Á¤«¤é¤Î¹Ò¶õ²ßÊª¤òºÜ¤»¤¿Âæ¤Ë14²¯8400Ëü±ßÁêÅö¤Î¶â²ô¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ê¤É¤ª¤è¤½1²¯4800Ëü±ß¤Î²ÝÀÇ¤òÌÈ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçºåÀÇ´Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ÎÂæ¤Î·ä´Ö¤Ë¹õ¤¤È¢¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¢¤ÎÃæ¤«¤é¶â²ô¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ìäÈï¹ð¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÑÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î¹Ò¶õ²ßÊªÊØ¤Ç¤Î¶âÌ©Í¢»ö·ï¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â³Û¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡´ØÀÇË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñÀÒ¤Îìä¾ÍÞ§Èï¹ð¤ÈËÑÃ¤ÉÒÈï¹ð¤é5¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡ìäÈï¹ð¤é¤ÏµîÇ¯1·î¡¢¹á¹Á¤«¤é¤Î¹Ò¶õ²ßÊª¤òºÜ¤»¤¿Âæ¤Ë14²¯8400Ëü±ßÁêÅö¤Î¶â²ô¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ê¤É¤ª¤è¤½1²¯4800Ëü±ß¤Î²ÝÀÇ¤òÌÈ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçºåÀÇ´Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ÎÂæ¤Î·ä´Ö¤Ë¹õ¤¤È¢¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¢¤ÎÃæ¤«¤é¶â²ô¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ìäÈï¹ð¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÑÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î¹Ò¶õ²ßÊªÊØ¤Ç¤Î¶âÌ©Í¢»ö·ï¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â³Û¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£