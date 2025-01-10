ÀÅ²¬¸©»ä³Ø¶¨²ñ¤Ï1·î9Æü¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤Î2025Ç¯ÅÙÆþ³Ø»î¸³¤Î»Ö´ê¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´26¹»¤ÎÊç½¸Äê°÷2,016¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢9ÆüÀµ¸á¸½ºß¡¢2,297¿Í¤Î»Ö´ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ³Ø»î¸³¤Ï1·î11Æü¤«¤é½ç¼¡¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£

¡ã»Ö´ê¾õ¶·°ìÍ÷¡§ÅìÉô¡ä(1·î9ÆüÀµ¸á¸½ºß)

¢¦ÉÔÆóÀ»¿´½÷»Ò³Ø±¡(½÷»Ò)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þµ¢¹ñÀ¸¡þ£ÁÆüÄø¡§·×66¿Í ¡þ£ÂÆüÄø¡§10¿Í

¡ã»Ö´ê¼Ô¿ô¡ä

¡þµ¢¹ñÀ¸¡þ£ÁÆüÄø¡§·×73¿Í¢¨

¢¦ÆüËÜÂç³Ø»°Åç(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÁí¹çÁªÈ´·¿(Âè1´ü¡¢Âè2´ü) ¡þ³ØÎÏÁªÈ´·¿¡§·×60¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÂè1·¿¡§58¿Í¢¨ ¡þÂè2·¿¡§1¿Í¢¨ ¡þ³ØÎÏÁªÈ´·¿¡§229¿Í¢¨

¢¦²ÃÆ£³Ø±à¶Ç½¨(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þ°ìÈÌÁªÈ´¡þÆÃÊÌÁªÈ´¡§·×120¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þ°ìÈÌ¡§99¿Í ¡þÆÃÊÌ¡§25¿Í¢¨

¢¦À±ÎÍ(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

60¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

82¿Í

Ãí)¢¨°õ¤Ï´ê½ñ¼õÉÕÃæ¤Î¤¿¤á¡¢³ÎÄê¿Í¿ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡ã»Ö´ê¾õ¶·°ìÍ÷¡§ÃæÉô¡ä(1·î9ÆüÀµ¸á¸½ºß)

¢¦ÀÅ²¬¥µ¥ì¥¸¥ª(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þ°ìÈÌ¡þÆÃÂÔ¡§·×80¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þ°ìÈÌ¡þÆÃÂÔ¡§·×140¿Í

¢¦Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÂè1´ü¡þÂè2´ü¡§·×120¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÂè1´ü¡§182¿Í

¢¦ÀÅ²¬ÂçÀ®(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÁ°´üÉ®µ­¡þÁ°´ü¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡þ¸å´üºîÊ¸¡§·×70¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÁ°´üÉ®µ­¡§37¿Í ¡þÁ°´ü¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§13¿Í

¢¦ÀÅ²¬±ÑÏÂ½÷³Ø±¡(½÷»Ò)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þ£ÁÆüÄø¡§70¿Í¡¢¡þ£ÂÆüÄø¡þ£ÃÆüÄø¡§·×20¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þ£ÁÆüÄø¡§50¿Í

¢¦¾ëÆîÀÅ²¬(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þ°ì¼¡¡þÆó¼¡¡§·×30¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þ°ì¼¡¡§36¿Í

¢¦ÀÅ²¬ÒÖÍÕ(½÷»Ò)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

150¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

110¿Í

¢¦¾ïÍÕÂç¾ïÍÕ(½÷»Ò)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÁ°´ü¡§40¿Í ¡þ¸å´ü¡§¼ã´³Ì¾

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÁ°´ü30¿Í

¢¦¾ïÍÕÂçµÌ(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÁ°´ü¡§90¿Í ¡þ¸å´ü¡§¼ã´³Ì¾

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÁ°´ü79¿Í

¢¦ÀÅ²¬ËÌ(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÁ°´ü¡§60¿Í ¡þ¸å´ü¡§¼ã´³Ì¾

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÁ°´ü72¿Í

¢¦ÀÅ²¬³Ø±à(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þ£ÁÊý¼°¡þ£ÂÊý¼°¡§·×90¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þ£ÁÊý¼°¡þ£ÂÊý¼°¡§·×96¿Í

¢¦ÀÅ²¬À»¸÷³Ø±¡(ÃË»Ò)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÀÅ²¬°ìÈÌ¡§100¿Í ¡þ21À¤µª·¿¡§¼ã´³ ¡þBIGRION¡§¼ã´³ ¡þÆÀ°Õ²ÊÌÜ¡§¼ã´³ ¡þ±Ñ¸ì1²ÊÌÜ¡§¼ã´³ ¡þⅡ´ü¡§10¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÀÅ²¬°ìÈÌ¡§65¿Í¢¨ ¡þ21À¤µª·¿¡§7¿Í¢¨ ¡þBIGRION¡§2¿Í¢¨ ¡þÆÀ°Õ²ÊÌÜ¡§19¿Í¢¨ ¡þ±Ñ¸ì1²ÊÌÜ¡§4¿Í¢¨

¢¦Æ£»Þ½ç¿´(½÷»Ò)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þ°ì¼¡¡§30¿Í ¡þÆó¼¡¡§¼ã´³Ì¾

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þ°ì¼¡¡§22¿Í

¢¦Æ£»ÞÌÀÀ¿(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þ°ì¼¡¡þÆó¼¡¡§·×70¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þ°ì¼¡¡§68¿Í

Ãí)¢¨°õ¤Ï´ê½ñ¼õÉÕÃæ¤Î¤¿¤á¡¢³ÎÄê¿Í¿ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡ã»Ö´ê¾õ¶·°ìÍ÷¡§À¾Éô¡ä(1·î9ÆüÀµ¸á¸½ºß)

¢¦¾ïÍÕÂçµÆÀî(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÁ°´ü¡§60¿Í ¡þ¸å´ü¡§¼ã´³Ì¾

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÁ°´ü¡§41¿Í

¢¦ÈØÅÄÅì(¶¦³Ø¡Ë

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÁ°´ü¡§60¿Í ¡þ¸å´ü¡§¼ã´³Ì¾

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÁ°´ü¡§69¿Í ¡þ¸å´ü¡§3¿Í¢¨

¢¦ÉÍ¾¾³Ø±¡¶½À¿(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÁ°´ü¡þ¸å´ü¡§·×40¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÁ°´ü¡§28¿Í¢¨

¢¦ÉÍ¾¾½¤³Ø¼Ë(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÂè1²ó¡þÂè2²ó¡§·×50¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÂè1²ó¡§21¿Í¢¨ ¡þÂè2²ó¡§7¿Í¢¨

¢¦ÉÍ¾¾³«À¿´Û(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÁ°´ü¡þ¸å´ü¡§·×90¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÁ°´ü¡§61¿Í ¡þ¸å´ü1¿Í¢¨

¢¦ÉÍ¾¾³Ø·Ý(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÁ°´ü¡§45¿Í ¡þ¸å´ü¡§15¿Í ¡þÆÃÊÌ¡§¼ã´³Ì¾

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÁ°´ü¡§89¿Í¢¨ ¡þ¸å´ü¡§96¿Í¢¨

¢¦ÀÅ²¬¸©À¾±ó½÷»Ò³Ø±à(½÷»Ò)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

140¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

33¿Í¢¨

¢¦ÉÍ¾¾ÆüÂÎ(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÁ°´ü¡§80¿Í ¡þ¸å´ü¡§10¿Í

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÁ°´ü¡§93¿Í ¡þ¸å´ü¡§105¿Í

¢¦À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー(¶¦³Ø)

¡ÚÊç½¸Äê°÷¡Û

¡þÁ°´üÃ±´ê(Ãæ¹â°ì´Ó¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë)¡§·×50¿Í ¡þÁ°´üÊ»´ê(Ãæ¹â°ì´Ó)¡§20¿Í ¡þ¸å´ü(Ãæ¹â°ì´Ó¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë)¡§¼ã´³Ì¾

¡Ú»Ö´ê¼Ô¿ô¡Û

¡þÁ°´üÃ±´ê(Ãæ¹â°ì´Ó)¡§29¿Í ¡þÁ°´üÃ±´ê(¥°¥íー¥Ð¥ë)¡§15¿Í ¡þÁ°´üÊ»´ê(Ãæ¹â°ì´Ó)¡§7¿Í

Ãí)¢¨°õ¤Ï´ê½ñ¼õÉÕÃæ¤Î¤¿¤á¡¢³ÎÄê¿Í¿ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£