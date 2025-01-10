Â³¿¡¢±ÑºâÀ¯ÉÔ°Â¤äÊÆ¿Í°÷ºï¸º¤Ç=£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á2690.80¡Ê+18.40¡Ë
¶â£²·î¸Â¤ÏÂ³¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë¹â¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢±Ñ¹ñ¤ÎºâÀ¯ÉÔ°Â¤ò¼õ¤±¤Æ²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÊÆ´ë¶È¤Î¿Í°÷ºÎÍÑ¿ô¤¬²áµî£±£°Ç¯¤ÇºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÊÆ¶âÍ»Åö¶É¼Ô¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤ÊÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á2690.80¡Ê+18.40¡Ë
¶â£²·î¸Â¤ÏÂ³¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë¹â¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢±Ñ¹ñ¤ÎºâÀ¯ÉÔ°Â¤ò¼õ¤±¤Æ²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÊÆ´ë¶È¤Î¿Í°÷ºÎÍÑ¿ô¤¬²áµî£±£°Ç¯¤ÇºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÊÆ¶âÍ»Åö¶É¼Ô¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤ÊÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS