»Ð¤Ï¸µ½÷Í¥¡¦ËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¡¡£Î£Á£Î£Á£Í£É¤¬Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼¡×¡ÖÍ¥¾¡¡ª¡×
¡¡¸µ½÷Í¥¡¦ËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¤ÎËå¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î£Î£Á£Î£Á£Í£É¤¬¡¢£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¥¤¥ë¥¢¤Ç¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¡£¤Á¤ç¤¦¤É³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÆú¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£³¤¤âåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤ÇºÇ¹â¤ËìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥Ó¡¼¥Á¤ËÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö£Â£Â£Ñ¤â¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç°´ê¤Î¥Þ¥é¥µ¥À¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Ç¤Û¤Ü¶õµ¤¡£ÈþÌ£¡Ê¤ª¤¤¡Ë¤·¤¯¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼¡×¡ÖÍ¥¾¡¡ª¡×¡Ö¤¿¤Î¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£