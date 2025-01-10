ÀÐÇË¼óÁê¤¤ç¤¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¼óÁê¤È²ñÃÌ¡ÄÃæ¹ñÇ°Æ¬¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ³ÎÇ§¤·¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÃ×ÌÜ»Ø¤¹¤«
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË¼óÁê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î10Æü¸áÁ°¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¢¥ó¥ï¥ë¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
Æ±¹Ô¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦°¤ÉôÅí»Òµ¼Ô¤¬Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÏASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë¤Î2025Ç¯¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÃÏ°è¾ðÀª¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤è¤ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ÇÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
²ñÃÌ¤ÏÌó5»þ´Ö¸å¤ÎÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°11»þº¢¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¤·¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÅì¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥à½ô¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¡¢¥¬¥¶¾ðÀª¤ÎÂÐ±þ¤ò½ä¤ê²¤ÊÆ½ô¹ñ¤È¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¹Ô¶Ú¤Ï¡ÖÃæÅìÌäÂê¤ò½ä¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï½ÅÍ×¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¼çÍ×¹ñ¤ÎÁêÂÐÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¶½¹ñ¡¦ÅÓ¾å¹ñ¤È²¤ÊÆ½ô¹ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£