¥Ö¥Ã¥·¥å»á¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¡¦¥ª¥Ð¥Þ»á¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤â¡Ä¥«¡¼¥¿¡¼¸µÂçÅýÎÎ¹ñÁò¤ËÎòÂåÂçÅýÎÎÀªÂ·¤¤¡¡¿û¸µ¼óÁê¤â»²Îó
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¹âÎð¤Î100ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¸µÂçÅýÎÎ¤Î¹ñÁò¤¬9Æü¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÁò¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ä¥Ö¥Ã¥·¥å¸µÂçÅýÎÎ¤Ê¤ÉÎòÂå¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬»²Îó¤·¡¢³Æ¹ñ¤ÎÍ×¿Í¤â´é¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤Ë¤·¤¤ê¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂçÅýÎÎÁªµó¤òÁè¤Ã¤¿¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤È¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡§
»ä¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥«¡¼¥¿¡¼»á¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¿ÍÎà¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÄ¤¼¤Ç¥«¡¼¥¿¡¼»á¤«¤é¡ÖÃ¯¤â¤¬Âº¸·¤È·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÁò¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÆÃ»È¤È¤·¤Æ¿û¸µ¼óÁê¤â»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿û¸µ¼óÁê¡§
¥«¡¼¥¿¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¸ùÀÓ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï°ÎÂç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸·¤«¤Ê¹ñÁò¤À¤Ã¤¿¡£
¿û¸µ¼óÁê¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼«Í³¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤¬½ÅÍ×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£